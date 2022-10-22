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改善鬆弛、臉凹 醫美院長公開3大熟齡肌保養規畫

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

過了40歲，隨著膠原蛋白、脂肪和骨質的流失，臉部除了鬆垮下垂，還會面臨凹陷危機，這時憑藉單一療程，可能無法完整改善老化問題，因此，醫美診所院長沈若蘭建議愛美人士們，可透過專業醫師做客製規畫，像是電波、音波和填補型針劑三合一的複合式療程，便經常被用來改善熟齡肌問題。

電、音雙波改善鬆垮下垂 施打重專業非「越強越好」

沈若蘭醫師進一步說明，電、音波一向是非侵入式療程中的大熱門，但兩者的作用原理和療效其實不盡相同，電波主要是透過熱能刺激治療部位，通常用於改善皺紋、細紋，音波則藉由高強度的超音波，將能量聚集在皮膚深層，可針對鬆弛、下垂部位做改善，因為每個人的肌膚狀態不同，所需施打強度、發數需經由醫師專業判斷，不是打越強、越多發效果就越好。

填補型針劑修補臉部凹陷 具人體相容性治療更安心

至於臉部凹陷問題，醫美診所主治醫師陳亮宇則表示，在治療上最常使用的是玻尿酸、聚乳酸類針劑…等來做填充，玻尿酸是一種透明膠狀物質，人體能夠自然生成，主要存於結締組織和真皮層間，因為具備極強的保濕力，經常被添加在保養品中，做為微整針劑則可改善類溝、臉部凹陷問題。

而乳酸填充針劑也具人體相容性，可用來填補皺紋、增加臉部凹陷處體積，是近年來的醫美新寵兒，此外，陳亮宇醫師也提醒，雖然注射填充物後不會影響日常生活作息，但還是需注意不要壓迫、拍打到治療部位，以免影響填充效果。


▲醫美診所主治醫師陳亮宇表示，結合電音雙波與填充針劑的三合一療程，是近年來廣受歡迎的微整保養趨勢。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55428


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