腹股溝位置鼓起當心「脫腸」 置之不理恐要命

圖片來源 ／健康醫療網

50歲陳先生平常和太太經營小吃攤生意，最近注意到工作時右下腹不時會有些悶痛感。起初不以為意覺得是因工作太累造成肌肉 拉傷，但某天洗澡時自身注意到右邊腹股溝的位置鼓起來，因此自覺情況不妙，心想該不會就是所謂的「脫腸」，趕緊至泌尿科門診求助，診斷為典型的腹股溝疝氣。

腹股溝疝氣最常見 好發於男性

台灣安南醫院泌尿科董聖雍醫師表示，疝氣台語俗稱「脫腸」，醫學 上定義是指體內臟器離開原本正常位置並凸出至不該有的空腔，其中又以腹股溝疝氣最為常見，且通常好發於男性。因腹股溝處肌肉筋膜強度不足或發育時殘留孔道未完全密合所致，在承受較大壓力時，腹腔內的小腸等器官就可能從此處膨出。

腹股溝位置凸出腫大 不處置恐致命

一開始病人會發現鼠蹊部上方的腹股溝位置有凸出腫大現象，可能無症狀或僅有輕微疼痛，但在平躺休息時疝氣及不適感又消失，如一直不處理小腸等器官可能會卡死在疝氣囊中造成缺血壞死感染狀況，此時就是「嵌頓式疝氣」，除造成嚴重疼痛外更可能有生命危險，需要緊急手術 治療。

傳統手術治療傷口大、恢復時間長 腹腔內視鏡微創手術3優點

董聖雍醫師指出，目前手術仍是治療腹股溝疝氣的唯一選擇，並無其他藥物或復健等方式可改善。傳統疝氣手術需在腹股溝劃開五、六公分傷口，直接對缺損的腹壁進行修補，因傷口較大故術後往往有數天時間因疼痛而難以下床行走。

隨著醫學技術進步，目前也可以用腹腔內視鏡微創手術方式來進行疝氣修補手術，其優點有傷口小、疼痛輕微、恢復時間短，病人往往術後隔天就能下床行走因而減少住院天數，如有兩側疝氣的病人也能用同一傷口一次性進行雙側修補，大幅降低術後疼痛感。

疝氣危險因子多 減輕體重、適度運動莫輕忽

董聖雍醫師提到，造成疝氣之危險因子主要是長期腹內壓過高，比如肥胖、負重、慢性便秘、慢性咳嗽、打噴嚏、攝護腺肥大和肌肉組織老化，其他問題如腎衰竭、肝硬化等病人因長期有腹水現象也可能增加疝氣發生率，因此要避免疝氣的發生，最重要的就是降低腹內壓力包括減輕體重、適度運動、減少過度負重工作、戒菸以減少慢性咳嗽與多吃蔬果排便順暢，男性朋友更需治療攝護腺肥大，以免長期出力排尿增加壓力。

【延伸閱讀】

下腹部腫塊勿輕忽！ 50歲男疝氣險失「腸」

「該邊」莫名腫一包？ 當心負重過頭誘發疝氣上身



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55483





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw