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手突然舉不起來 中年婦就醫診斷「肩旋轉肌撕裂」

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

57歲陳太太，近期覺得肩膀痠痛，本來覺得只是拉傷，不料過了一周，疼痛範圍慢慢擴散，且晾曬衣服時，驚覺手無力抬不太起來，求診復健科，經醫師安排理學及超音波檢查，發現是「肩旋轉肌撕裂」，後建議採用增生注射與自體血小板PRP注射，3次療程後覺得疼痛大幅改善。

關節過度使用 恐造成「旋轉肌肌腱撕裂」

台南市立醫院復健科醫師鐘毓婷指出，肩關節是人體活動度最大的關節，而肩旋轉肌群負責肩膀活動時的穩定性，讓肩膀在執行屈曲、外展或是旋轉時不至於脫臼，但也容易受傷。

受傷的原因通常是日常生活過度使用（例如做家事、反覆地抱小孩）、不良的運動姿勢，也有一些人是因為某一瞬間動作太快（例如提重物、突然舉高等）造成旋轉肌肌腱受傷。常見的症狀為疼痛與無力，在超音波的檢查下，會看到旋轉肌肌腱發炎或是夾擠，嚴重或未積極處理，可能導致旋轉肌肌腱撕裂甚至斷裂。

旋轉肌小撕裂治療 可用增生、PRP、羊膜注射

鐘毓婷說明，以往民眾一聽到撕裂，直覺會想到需開刀做修補，然而，隨著超音波技術的進步，可先至復健科接受肌肉骨骼超音波檢查，評估旋轉肌撕裂嚴重程度，除可確認是否有撕裂，也能評估是否有其他的狀況，例如鈣化性肌腱炎、滑囊炎等。

若是小撕裂則選用非手術的方式修復，如增生注射、PRP注射或是羊膜注射，其原理為將生長因子注射至破損處，刺激組織修復，一般來說注射後4周可追蹤肌腱修復狀況，若有改善可繼續施打。而療程長短視破損程度與個人狀況而不同，平均需3~6次療程。

術後避免抬重物 補充維他命與保養運動

鐘毓婷也提醒，目前的研究建議，要在超音波導引下做注射，效果才會明顯，注射後避免搬抬重物，以及肩膀盡量在不痛的範圍下活動，同時補充足夠的蛋白質、維他命B群以及維他命C，讓身體有足夠的營養素促進肌腱韌帶的癒合。

另外，平時可以做肩關節的保養運動，包括肩關節活動度訓練（手指爬牆運動，避免關節沾黏）、肩胛穩定動作（划船、滑輪下拉）、以及旋轉肌肌力訓練（彈力帶外旋）等，維持肩關節完整的活動度以及肌力，避免旋轉肌肌腱的受傷。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55485


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