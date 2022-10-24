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思覺失調 長效針助他找回失落的人生

記者王昭月／綜合報導
醫師提醒，思覺失調症會造成身體功能退化，若反覆性急性發作，也可能引發早發性失智風險。（Getty Images）
醫師提醒，思覺失調症會造成身體功能退化，若反覆性急性發作，也可能引發早發性失智風險。（Getty Images）

現年40歲的安安（化名）中學時開始幻聽、幻視，家人以為他卡到陰，四處求神問卜，發病20年後接受醫院正規治療，診斷為思覺失調。

安安服藥後病情穩定，但出院後未規律吃藥，表示腦袋一直有聲音叫他把藥丟掉，有時還對他飆三字經；後來高雄市凱旋醫院為他打長效型針劑，並施以全方位輔導，如今已能重返職場，有穩定的工作收入，人生回復色彩。

失眠、多疑 恐在潛伏期

收治安安的凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達說，思覺失調症會造成認知功能變差，身體功能退化，反覆性急性發作，也可能引發早發性失智風險。

安安接受治療後，原本有社交焦慮的他找到自我價值，洗車廠老闆及同事都願意包容他，以前一天洗5台車，現在進步到一天20台，存摺日益增加，也能回過頭包紅包感謝對他不離不棄的父母；休假回診時，更能買最愛的珍珠奶茶享用。

凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷說，思覺失調患者只要不吃藥一個月，再發率是10倍。（...
凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷說，思覺失調患者只要不吃藥一個月，再發率是10倍。（記者王昭月／攝影）

社區精神科主任徐淑婷說，思覺失調症分為「發病前」、「潛伏期」、「活躍期」及以「殘餘症狀期」，潛伏期時工作及社交能力會減退，也容易失眠、多疑、情感淡漠；至「活躍期」 時即有幻覺、妄想、語無倫次、躁動、思想紊亂等情形。

到了「殘餘症狀期」，記憶力與判斷力變差、情緒容易焦躁易怒。

凱旋醫院院長周煌智指出，思覺失調症源自「大腦生病了」，許多人誤以為是「中邪、發瘋」，導致汙名化。事實上，及早發現思覺失調症的徵兆並且就醫，有機會回復生活軌道。

未規則服藥 病況易惡化

周煌智表示，這類病友往往因為未規則服藥，家人也無法隨時緊盯，導致情況惡化，目前醫界開發出長效針劑，可以做為替代選擇。

中華民國政府近年已經投入了27.6億台幣（約8623.3萬美元）預算，讓病友施打長效針劑。凱旋醫院2021年1至9月，大約有1109名病友接受長效針劑，現在更已經增加至1289人。

徐淑婷說，早在100年前，思覺失調患者是無藥可醫，病友因大腦結構改變，與社會脫節，需要人照顧，成為家庭與社會的負擔。而且早前多數人病識感不佳，出院6個月後逾6成未按時服藥，只要不吃藥一個月，再發率是10倍。

「當年若有長效針，病友可更早恢復」，鄭塏達說，使用長效針，病友比起只吃口服藥，約可降4成的急診使用率，住院率降6成，因急性再住院的比率也降6成4，此外兩年後死亡率可降4成。對病友、家庭及社會可說是三贏策略。

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