血癌前期精準治療大突破 北榮監測關鍵基因隨調藥物

北榮血液腫瘤科主治醫師劉耀中（右）研究發現，癌基因SALL4可作為調整MDS患者用藥的參考依據。（記者沈能元／攝影）

隨著年齡增長、基因突變或輻射線暴露、接觸化學藥物等，可能讓骨髓造血生產不良品，造成紅血球、白血球或血小板數量不足，甚至是製造出血癌細胞 。就臨床分類若血癌細胞未達20%，其為血癌前期，稱為骨髓造血細胞分化不良症候群 (MDS) ，治療方式為使用「去甲基化藥物」抑制癌細胞生長，但若血癌細胞達20%以上即步入血癌，治療方式為化療、骨髓移植、幹細胞治療、支持性療法等。

台北榮總參與最新跨國研究並率先全球發現，治療MDS的去甲基化藥物竟會激活致癌 基因「癌基因SALL4」，使癌細胞繼續生長，影響治療成效，但癌基因SALL4數據可作為調整患者用藥參考依據，讓醫師選擇對病人最好的治療方式。

台北榮總20日舉辦「精準致癌！北榮找到關鍵癌基因SALL4」記者會，參與研究計畫的台北榮總血液腫瘤 科主治醫師劉耀中說，門診曾收治一名80歲婦人，2年前身體不明原因經常出現大片瘀青，就醫檢查發現婦人的血小板數值不到1萬，較正常值為10到15萬以上嚴重偏低，經骨髓檢查造血細胞中有8%血癌細胞，確定罹患MDS。

劉耀中說，由於婦人年事已高，不適合做骨髓移植與化療，自2020年至今年3月多，經去甲基化藥物治療後，血小板數值恢復正常，骨髓中血癌細胞也降至5%，但隨後卻發現，婦人的癌基因SALL4有上升趨勢，而合併使用標靶藥物BCL-2抑制劑，目前癌基因SALL4有明顯下降，治療效果顯著。

另一名80多歲老翁，4年前確診MDS，就醫時白血球僅1000多，正常值為4千到1萬，血紅素8，正常值為10到12，血小板為3萬多，正常值是10到15萬，骨髓血液中的血癌細胞佔15%。老翁在接受去甲基化藥物治療1年，病情獲得明顯改善，但他卻自行中斷治療，半年後疾病復發，血球數狂掉，骨髓血液中的癌細胞佔20%，已經惡化成真正的血癌。

劉耀中說，老翁回到診間繼續治療時，經4次去甲基化藥物治療後，癌基因SALL4表現下降，血液中的癌細胞也消失不見，且紅血球、白血球與血小板數值也都恢復正常，目前疾病穩定控制中。

劉耀中表示，往後於臨床治療，癌基因SALL4可作為調整患者用藥的參考依據，如果癌基因SALL4沒有上升或持續降低，就可以持續使用去甲基化藥物治療，但若數值上升，就必須合併採用其他治療藥物，為病人控制病情緩解症狀。