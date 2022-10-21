老翁咳血 一檢查「肺、淋巴結都是癌」使用這療法根治了

（圖：健康醫療網提供）

一名60歲男性作業員，平時有菸癮，某日突然胸悶、咳血，驚覺大事不妙，前往醫院檢查，竟確診「非小細胞肺癌第三期」，霎時腦袋一片空白。原本再過幾年就能安穩退休，突如其來的噩耗簡直措手不及，不過他仍鼓起勇氣接受治療，尋求根治的曙光，臺大醫院雲林分院醫務特別助理陳崇裕醫師指出，患者癌細胞 已轉移頸部、胸部淋巴結，暫無法開刀，先使用同步化放療進行治療後，此時淋巴結癌細胞已消失，然而主腫瘤 位於肺部大血管附近，仍無法手術 切除，所以接續以「PD-L1免疫治療」，最後成功消滅主腫瘤，至今已屆5年無復發，患者也因此戒了菸，「目前健康狀況非常良好，能正常工作且生活品質佳。」

「非小細胞肺癌」第三期五年存活率約7成

根據衛福部110年十大癌症死亡率統計，肺癌仍居榜首。陳崇裕醫師表示，肺癌分為「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」，其中非小細胞肺癌佔肺癌總數達8-9成，為最大宗，其類型再細分可包括常見的肺腺癌、和抽菸有關的鱗狀細胞癌，及大細胞癌。

目前非小細胞肺癌的治療，仍以患者的分期為依據，通常第一、第二期以手術根除腫瘤為主，五年存活率可達8-9成，第三期除了手術，通常需要搭配術後的化療或放射治療，五年存活率整體而言為5-7成，第四期則需要做全身性治療，除了化學治療，若患者有基因突變，可使用標靶藥物，或是若基因帶有PD-L1高表現，可使用免疫治療，提高五年存活率。

「化放療搭配免疫療法」可增加存活率

在台灣，約有2成患者診斷為肺癌第三期，此屬於「局部廣泛性」肺癌，癌細胞尚未轉移全身各處，但腫瘤本身較大、或侵犯胸壁；或癌細胞侵襲到超出原始腫瘤肺臟之外的淋巴結，但未出現遠端轉移，例如腦部、肝臟轉移等。陳崇裕醫師說明，第三期又分為3A、3B、3C，「3A、3B有機會手術，但部分3B或3C患者已無法手術，因為有的已轉移到胸部多處，無法單靠手術切除腫瘤，必須進行化放療，待腫瘤縮小、消失後，再評估進行手術，若仍無法開刀，則可考慮免疫治療。」

第三期肺癌有機會根治嗎？陳崇裕醫師說明，不可手術的患者，若只使用化放療，是有根治機會的，但畢竟沒有透過手術切除，因此8-9成的患者都有可能在1-2年內復發，因此不能完全中斷治療，但近年研究顯示，若延長使用化療的患者，反而造成併發症更多，包含化療引起的副作用，如感染、敗血症等，嚴重甚至死亡，「直到免疫治療問世後，搭配現有治療，對於減少復發或是五年存活率都有更好的治療成效。」

什麼是免疫療法？陳崇裕醫師比喻，原先體內的T細胞淋巴球可利用稱之為「PD-1」的武器消滅癌細胞、抑制癌細胞生長，但腫瘤表面有一種稱為「PD-L1」的武器，會與T細胞淋巴球上的PD-1結合，將T細胞淋巴球抑制癌細胞的功能關閉，使得癌細胞得以繼續生長、擴散。而現今的免疫檢查點抑制劑（PD-L1免疫治療），則是利用抗體阻斷腫瘤細胞與T細胞淋巴球結合，讓T細胞淋巴球有機會活化，以攻擊、殺死癌細胞。

陳崇裕醫師表示，大部分的病人接受免疫治療治療時，常見的副作用是疲憊很累、食慾輕微下降、肌肉痠痛等，一般在急性期，有些人可能會出現劇烈反應，例如：皮膚紅疹、噁心嘔吐、腹瀉，甚至會出現內分泌系統的問題等，不過患者別害怕，因為在治療過程中，醫護團隊一定會密切追蹤及針對副作用進行治療、改善，陪伴度過病情。

妥善治療搭配飲食、生活調整「根治有望」

肺癌三期治療雖是一條艱辛之路，但只要不放棄、遵醫囑進行療程，並且注意日常的飲食、生活作息，可步步邁向「根治」，陳崇裕醫師鼓勵患者，「由於一開始須接受化放療，這期間抵抗力相對不佳，應避免生食，並多補充蛋白質及天然新鮮的蔬果、肉類為主，可增強體內細胞的修護，減少化放療帶來的細胞傷害，而化放療之後再進行免疫治療，可降低復發與遠端轉移的機率，這是更有效增加存活率的方法。」此外，有菸癮者務必戒菸，並定期回診、接受檢查，一定有機會恢復健康。

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資料來源：健康醫療網

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