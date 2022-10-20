洗腎遇地震、火災來了 醫：自行拔針會有生命危險

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說，無論是血液透析或腹膜透析，一旦發生地震或火警時，患者都不可以自己亂拔針。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

近來地震 頻傳，洗腎患者憂心洗腎遇到天搖地動該如何應變，若遇到火警，又應如何逃生？醫師提醒，洗腎當下千萬不可自行拔針，以免造成生命危險，血液透析患者可依護理人員指示，鎖緊血液迴路管的管夾，腹膜透析患者則盡快停止機器運作，之後疏散至安全處以暫時度過難關。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說，洗腎通常可分為「血液透析（洗腰子）」及「腹膜透析（洗肚子）」兩大類，前者是利用血液透析機將血液抽出過濾毒素與多餘水分，乾淨血液再循環送回體內，一般都會在醫院或診所執行；後者則是在腹膜腔注入透析藥水，以擴散作用移除水分移除與清除毒素，患者可在家中自己執行。

近來地震頻傳，不少洗腎患者憂心忡忡，詢問天災來臨該如何自處？林軒任說，無論是血液透析或腹膜透析，一旦發生地震或火警時，患者都不可以自己亂拔針，否則可能會導致大量出血或空氣進入循環造成氣栓，而有生命危險。即使是碰上大地震，也必須由醫師或護理長現場決定是否能繼續洗腎，患者避免自行決定。

林軒任說，一旦真的遇到大地震或火災無法留在室內，建議血液透析患者第一時間先按下血液幫浦機的暫停鍵，再將血液迴路管上共四個管夾鎖緊，夾住動靜脈端後，將管路與機器儘速分離。患者平時能配合醫護人員指導練習，操作時間不到10秒鐘即可完成。

至於採用「腹膜透析」的患者，則可先停止機器透析，分離洗腎管路後，跑到安全處再放液即可，短期內可減為每天兩次腹膜透析。

但若地震來得既快又嚴重，患者本身沒有辦法完成上述操作流程，決定自行拔針逃生，林軒任提醒，拔針時需直接用力壓住針點加壓止血，以降低氣拴風險，避免生命遭受危害。

林軒任呼籲，地震後如果造成重大損害，患者完全不能進行透析時，務必注意調整飲食習慣，包括避免高鉀或過鹹飲食，可多攝取高熱量、高油脂食物，每天限水500至1000cc，服用軟便藥或輕瀉劑，保持腸道暢通以避免便秘，並且準備一周用量的必要性用藥如高血壓 、心血管疾病、糖尿病 、降鉀藥粉等，暫時度過強震後的空窗期。