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氣溫直直落不僅病毒來襲 醫師發現最近這類患者增3成

記者沈能元／台北即時報導
氣喘目前雖然無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
氣喘目前雖然無法根治，但可以藉由良好的治療來預防與減少氣喘發作的頻率。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

受東北季風影響，中央氣象局指出，全國天氣涼冷，醫師表示，隨著氣溫降低，除新冠病毒及流感病毒持續流行外，氣喘患者也有增加趨勢，近兩天門診患者已增2至3成，特別是正值流感季，氣喘患者一定要多注意保暖，千萬不要感染病毒，以防症狀加劇。

「氣喘病人全部回鍋了。」新光醫院胸腔內科主任林嘉謨說，這兩天氣溫降低，「患者身體就是氣象台」，幾個月沒看到的氣喘病人，這兩天突然都回到門診拿藥，對比氣溫下降前，患者幾乎消失，現在已約增加2至3成。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏說，氣喘兒目前為兩種類型，一種是天氣變化後，氣喘兒吸入冷空氣誘發氣喘，另一種是感染流感或新冠等病毒後，合併氣喘發作；氣喘發作常見症狀為不斷咳嗽、胸悶、喘不過氣等呼吸道症狀，但年小病童可能會睡不好，甚至是咳嗽咳到吐等情形。

蘇軏說，若氣喘發作時，病童沒有發燒，四周也沒有人感冒或感染新冠病毒，此應是單純天氣變化所致，但如果氣喘合併發燒、喉嚨痛、流鼻涕等其他症狀，應懷疑是感染病毒所引起；天氣變冷後，許多常規追蹤患者已紛紛提早回到診間拿藥。

林嘉謨表示，現正值流感季，氣喘患者一定要注意保暖，千萬不要感染流感，以防症狀加重，應恢復平時預防及保養用藥，避免症狀突然惡化。蘇軏提醒，氣溫降低後，氣喘兒幼童外出要戴好口罩，若家長深夜發現幼童嚴重氣喘發作，應速帶至醫院急診就醫，避免病情持續惡化。

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