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離食道癌遠一點 專家籲：要避免3類東西

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

依台灣國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，108年有2833人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，好發於50-70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

食道癌無篩檢工具 需遠離致癌因子

食道癌目前沒有實證有效之篩檢工具，因此落實健康生活並遠離致癌因子及規律運動，將是必要的防癌步驟。國民健康署吳昭軍署長呼籲，戒除菸、酒及檳榔，減少食用加工、燒烤及避免過燙食物，避免對食道造成傷害或負擔才能降低罹癌風險；此外，平時需多留意自身健康狀況，如出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請務必提高警覺，及時就醫檢查，把握治療黃金期。

揪出食道致癌因子 保持警覺有效防癌

目前已知食道癌致癌因子，包括：抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物(如醃漬、煙燻食物)、過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等，建議民眾把握以下3要點，提早預防以遠離食道癌：

1.避免過燙的食物：

世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，因此將食物送進口中時，務必注意溫度是否過燙，或是儘量待食物稍微溫涼後再食用。

2.減少含亞硝胺食物，戒菸、酒、檳榔：

美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用此類含亞硝胺食物，有助「離」癌遠一點。另外，抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通危險因子，有接觸菸檳酒習慣的民眾儘速戒除，以避免癌症找上門。

3.有異狀速就醫：

食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，而食道癌初期大多無明顯症狀，因此平時就需留意自身的不適感，切勿輕忽，如出現上述症狀時，務必提高警覺，及時就醫檢查，把握治療黃金期。

【延伸閱讀】

愛吃香腸、火腿當心食道癌上身　留意初期「3大症狀」

菸酒檳榔族注意！喉嚨卡卡、吞嚥困難當心食道癌

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55468

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癌症 致癌 醃漬

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