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妙齡女長年鼻塞呼吸不順 鼻中隔彎曲鼻骨凹陷釀禍

記者陳雨鑫／台北即時報導
鼻塞是否因鼻結構異常引起，需至醫療院所進一步檢查確立。（圖／醫師劉承信提供）
鼻塞是否因鼻結構異常引起，需至醫療院所進一步檢查確立。（圖／醫師劉承信提供）

31歲的林姓女子長年飽受鼻塞、呼吸不順所困擾，不斷到醫院求診，卻一直沒有改善，台灣開業耳鼻喉科醫師劉承信表示，長年鼻塞與呼吸不順，可能與鼻結構異常有關，經檢查後，果然發現林女，除了有鼻中隔彎曲，連旁邊的鼻骨都出現塌陷攣縮，才會有一連串的不適症狀，由於用藥效果有限，後續透過功能性鼻整形，才改善鼻塞、呼吸不順問題。

「別以為鼻整形只有隆鼻」劉承信表示，鼻整形除了為了追求外貌的美觀，鼻子若因結構問題導致呼吸或是鼻塞等影響生活，功能性鼻整形也是有其必要性。

劉承信表示，臨床上，常見的鼻功能缺損以「鼻塞」最多，導致鼻塞的原因，如鼻孔太小、鼻孔塌陷或狹窄、或者鼻中隔彎曲以及下鼻甲肥厚等；而長年鼻塞的患者，通常都會改用嘴巴呼吸，用嘴呼吸對於臉部結構會有顯著影響，如導致牙齒排列不正、下巴後縮、鼻孔扭曲、臉型變化等。

劉承信表示，傳統對於鼻子結構異常的治療，通常都只針對單一項目處理，如鼻中隔彎曲就直接把彎曲的骨頭剪掉移除，缺乏整體性評估。而功能性鼻整形除了調整鼻子結構異常以外，也能將長期鼻功能異常導致的缺陷，一併補足，像是林姓女子，除了鼻中隔彎曲，鼻骨也出現塌陷攣縮，可整體評估改善。

不過，並不是所有鼻塞的患者，都屬於嚴重的結構異常，有些鼻塞的原因只是下鼻甲肥厚，僅需透過微創射頻冷凝氣化手術或是微創動力旋轉刀抽吸手術即可改善。

劉承信表示，鼻功能是否異常，需要實際檢查，無法透過目測確定，建議長期鼻塞或呼吸不順者，求診多年都無法改善，建議可以至專科醫療院所尋求治療。

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