妙齡女長年鼻塞呼吸不順 鼻中隔彎曲鼻骨凹陷釀禍

鼻塞是否因鼻結構異常引起，需至醫療院所進一步檢查確立。（圖／醫師劉承信提供）

31歲的林姓女子長年飽受鼻塞、呼吸不順所困擾，不斷到醫院求診，卻一直沒有改善，台灣開業耳鼻喉科醫師劉承信表示，長年鼻塞與呼吸不順，可能與鼻結構異常有關，經檢查後，果然發現林女，除了有鼻中隔彎曲，連旁邊的鼻骨都出現塌陷攣縮，才會有一連串的不適症狀，由於用藥效果有限，後續透過功能性鼻整形，才改善鼻塞、呼吸不順問題。

「別以為鼻整形只有隆鼻」劉承信表示，鼻整形除了為了追求外貌的美觀，鼻子若因結構問題導致呼吸或是鼻塞等影響生活，功能性鼻整形也是有其必要性。

劉承信表示，臨床上，常見的鼻功能缺損以「鼻塞」最多，導致鼻塞的原因，如鼻孔太小、鼻孔塌陷或狹窄、或者鼻中隔彎曲以及下鼻甲肥厚等；而長年鼻塞的患者，通常都會改用嘴巴呼吸，用嘴呼吸對於臉部結構會有顯著影響，如導致牙齒排列不正、下巴後縮、鼻孔扭曲、臉型變化等。

劉承信表示，傳統對於鼻子結構異常的治療，通常都只針對單一項目處理，如鼻中隔彎曲就直接把彎曲的骨頭剪掉移除，缺乏整體性評估。而功能性鼻整形除了調整鼻子結構異常以外，也能將長期鼻功能異常導致的缺陷，一併補足，像是林姓女子，除了鼻中隔彎曲，鼻骨也出現塌陷攣縮，可整體評估改善。

不過，並不是所有鼻塞的患者，都屬於嚴重的結構異常，有些鼻塞的原因只是下鼻甲肥厚，僅需透過微創射頻冷凝氣化手術 或是微創動力旋轉刀抽吸手術即可改善。

劉承信表示，鼻功能是否異常，需要實際檢查，無法透過目測確定，建議長期鼻塞或呼吸不順者，求診多年都無法改善，建議可以至專科醫療院所尋求治療。