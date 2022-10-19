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這種痛別輕忽 2人腰部骨折遽痛 竟都是癌症轉移害的

記者趙容萱／台中即時報導
醫師李漢忠呼籲，莫明急性腰痛，甚至連平躺翻身就會疼痛，千萬別輕忽，應立即就醫檢查。（圖／長安醫院提供）
醫師李漢忠呼籲，莫明急性腰痛，甚至連平躺翻身就會疼痛，千萬別輕忽，應立即就醫檢查。（圖／長安醫院提供）

台灣56歲郭姓婦人平常身體狀況不錯，突然間腰很痛，吃藥、復健都沒好，就診前兩天右側髖關節痛到沒辦法走路，就醫判定是肺癌合併多重的脊椎骨折；另一名68歲莊姓膀胱癌男病患某日打完高爾夫球後突然腰痛，確診是膀胱癌轉移造成病理性骨折，兩人經手術清除腫瘤並用骨水泥重建骨缺損後，腰痛明顯改善，後續接受癌症治療。

長安醫院神經外科副院長李漢忠說，莫明急性腰痛，甚至連平躺翻身就會疼痛，千萬別輕忽，有可能是癌症骨轉移的警訊，應立即就醫檢查。

李漢忠舉例，近期收治2名病患，主訴都突然感到腰痛，除了郭姓婦人外，68歲莊姓男子半年前曾在他院被診斷出原位性膀胱癌並接接受局部處理，某天打完高爾夫球後，突然腰痛，甚至連躺著翻身或改變姿勢就會劇痛，經核磁共振發現第一至三腰椎有腫瘤，確定是膀胱癌轉移造成病理性骨折，肝臟、腹膜腔、腎臟、骨頭都有癌轉移。

李漢忠表示，癌症骨轉移就是癌細胞隨著血液循環轉移到骨骼裡，常見的癌症是肺癌、乳癌、攝護腺癌等，轉移到脊椎的機率都很高，除會造成疼痛外，還可能導致病理性骨折，出現類似椎間盤的症狀，嚴重者甚至會產生癱瘓或尿失禁等副作用。

李漢忠醫師提醒，如果沒有受到足夠外力就產生不明原因的腰痛，痛到連翻身、坐起來、移位都會非常痛，應立即就醫檢查，也呼籲癌症病人需要定期接受骨頭掃描影像檢查，以利及早發現、及時治療。

癌症 腫瘤 手術

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