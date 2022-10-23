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癌症疼痛左右治療 醫師點出3大迷思須破除

許政榆
癌症疼痛嚴重影響生活品質，甚至有癌友放棄治療，如何克服排解十分重要；圖為示意圖。（Getty Images）
癌症疼痛嚴重影響生活品質，甚至有癌友放棄治療，如何克服排解十分重要；圖為示意圖。（Getty Images）

癌症病患抗癌過程，常會發生癌症疼痛，以及因治療癌症產生的心理壓力等，恐嚴重影響生活品質，容易導致病人無法接受積極治療、或順利完成療程。醫師指出，癌友常見三大迷思，包括好病人不該喊痛、不想使用嗎啡藥物而忍痛、越痛是否疾病惡化。有時只是因未正確服用止痛藥、劑量不足，或是其他合併症出現，病人必須正確跟醫師描述疼痛性質，才能找出原因，協助治療疼痛。

台灣陽明交通大學副校長、台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華表示，早期癌症雖無症狀，但仍有三成患者會感覺到疼痛。

他說，一名40多歲男性，罹患早期縱膈腔淋巴癌，雖然約8至9公分的腫瘤不是很大，也沒有壓迫氣管，但仍感覺「胸口悶感」；且隨著病情進展，有75%的中晚期癌友會感覺疼痛，甚至30%會「嚴重疼痛」難以忍受，若加上治療疼痛，恐影響患者情緒、降低治療意願，產生惡性循環。

楊慕華表示，癌症疼痛包括背景持續性疼痛、突發性疼痛，慢性的背景持續疼痛可能長達三到六個月，需透過長效藥物控制；突發性疼痛則是「來得快去得快」，可能短短三分鐘達到最痛，但持續時間不長，約40分鐘後會逐漸不痛。但有些民眾很會「忍痛」，時常痛到憂慮、睡不著，他呼籲現在治療疼痛方法多，病人不要忍痛，應詳細跟醫師表達疼痛。

新竹台大分院腫瘤部主治醫師陳敬左表示，突發性疼痛一天若超過三次必須要注意，此外臨床上常見三大迷思，包括「我想當好病人，不該喊痛？」、「嗎啡藥物會成癮，我忍一下？」、「越痛是疾病惡化？」疼痛治療好可提升生活品質，有助於抗癌；嗎啡藥物成癮率低，逐漸康復也有機會停用止痛藥；呼籲民眾應正確跟醫師描述疼痛，才能準確治療。

楊慕華表示，治療癌症疼痛目前有三種方式，包括藥物治療法、放射線治療、侵入性的神經阻斷法，其中藥物治療是目前最常使用的方法，而放射治療則常使用於骨頭轉移疼痛的緩解。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，近年癌症治療進步，癌友存活率也提升，但癌症疼痛嚴重影響生活品質，造成心理挫折感、壓力憂鬱、負面情緒等，甚至有癌友放棄治療，如何克服排解，在抗癌路上才能有更大能量戰勝癌症順利康復，是十分重要的議題。

癌症 腫瘤 醫學

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