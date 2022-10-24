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心臟腫瘤8公分 達文西手術後3天出院

記者林佩均
台中童綜合醫院解說傳統心臟手術（右）與達文西心臟手術（左），術後傷口對比圖。（圖：台中童綜合醫院提供）
台中童綜合醫院解說傳統心臟手術（右）與達文西心臟手術（左），術後傷口對比圖。（圖：台中童綜合醫院提供）

43歲吳先生健康檢查發現，心臟左心房內有一顆8公分腫瘤，隨著心臟收縮，在左心房內甩來甩去，有時被甩進二尖瓣膜開口，阻塞心臟血流的行徑。經醫師團隊施行達文西心臟微創技術，吳術後第三天即可出院，也免於傳統開心手術胸骨拉開，術後疼痛與復健緩慢。

家住台灣屏東的吳先生，附近醫師檢查發現，這顆心臟腫瘤質地鬆軟，隨時有破裂、散布出去引發中風和器官衰竭的風險，傳統心臟手術是唯一的選擇。但吳先生擔憂傳統開心手術傷口大、復健疼痛，轉而到台中童綜合醫院心臟外科副院長鄭伯智就診。

鄭伯智指出，吳先生9月進行達文西微創切除心臟腫瘤手術，術後隔天轉入普通病房，且可練習走路復健，術後第三天，心臟超音波證實心功能良好，病理報告確認診斷左心房黏液瘤，當天下午即辦理出院返家，目前回診與生活都一切正常。

鄭伯智分析，心臟良性黏液瘤多半在左心房中膈的後面，也是心臟中較深的位置，而達文西手臂可不破壞骨格結構，從心臟的右後方進入心房，可以清楚的分離腫瘤和正常組織。

鄭伯智強調，心房黏液瘤的組織結構很鬆散，容易因為患者劇烈運動或用力咳嗽而讓腫瘤破裂，變成栓子飄出心臟，阻塞全身的動脈血管，所以這類腫瘤最好是一經診斷就及時治療，以免飄出去，中風後才後悔莫及。

心臟疾病不可拖延治療，若有出現胸口悶痛、喘不過氣或頭暈等問題時，就應尋求醫師診治，也要定期進行健康檢查，盡早找出疾病治療。

43歲吳先生檢查出心臟左心房內有一顆8公分腫瘤，經台中童綜合醫院團隊施行達文西心...
43歲吳先生檢查出心臟左心房內有一顆8公分腫瘤，經台中童綜合醫院團隊施行達文西心臟微創技術，吳術後第3天即出院，康復狀況良好。（圖：台中童綜合醫院提供）

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