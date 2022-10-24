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蹲下卡卡 當心「退化性膝關節炎」上身恐失能

健康醫療網
「退化性關節炎」好發於銀髮族，但年輕人因肥胖、關節外傷、周邊骨頭疾病、肌肉惡化等原因，也可能造成關節退化。（Getty Images）
「退化性關節炎」好發於銀髮族，但年輕人因肥胖、關節外傷、周邊骨頭疾病、肌肉惡化等原因，也可能造成關節退化。（Getty Images）

「退化性關節炎」雖然好發於銀髮族，但年輕人因肥胖、關節外傷、周邊骨頭疾病、肌肉惡化、關節神經損傷等各種原因，也可能會種下關節提早退化的結果。

退休後的葉太太喜歡遊山玩水，但近幾個月來，常沒走幾步路就開始左膝疼痛，偶而蹲下時還會發出喀喀聲，到骨科檢查照X光後，被診斷為「退化性膝關節炎」。

好發銀髮族 太肥也恐引發

台灣樂生療養院骨科主任兼副院長周禮智指出，退化性膝關節炎的患者一般會感到關節疼痛，有時是間歇地隱隱作痛、活動受限，症狀惡化到最後可能會失去活動能力。

周禮智強調，「退化性關節炎」雖然好發於銀髮族，但年輕人因肥胖、關節外傷、周邊骨頭疾病、肌肉惡化、關節神經損傷等各種原因，也可能會種下關節提早退化的結果。

膝關節退化 減緩方式多元

減緩膝關節炎的退化，有下列幾種方式：

1.改變生活型態：減重或日常避免過度負荷（爬山、上下樓梯、蹲、跪、坐矮凳）。

2.使用輔具：如護膝、扶手、登山杖等。

3.物理治療：利用冷熱療、向量干擾波、經皮神經電刺激、超音波及短波等，可以鬆弛肌肉、增進局部韌帶組織和深部軟骨組織循環、減輕疼痛及減緩關節僵硬。而透過訓練腿部肌肉力量及肌耐力，可以減輕關節的負擔。

4.保健食品的補充：葡萄糖胺為軟骨基質及關節液的組成成分；鈣加維他命D3可補骨骼。

5.藥物治療：透過口服藥、止痛針等，可有效緩解症狀，幫助提早渡過急性發炎疼痛期，改善生活品質。

6.注射治療：微量的類固醇可抑制發炎；玻尿酸能增加潤滑；至於PRP血小板注射則能幫助軟骨再生。

新式半膝人工膝關節

周禮智說，「退化性關節炎」目前為止還是一個不可逆轉的疾患，因此治療的目標基本上是以症狀改善為主，並無法改變退化的狀態。而手術是最終治療，關節鏡、人工膝關節手術等成效都不錯。

目前新式的半膝人工膝關節手術，適合輕微關節退化的病患，手術方式僅需將磨損的部位移除並置換，破壞原有的骨頭程度小、傷口小，出血量少、住院時間短、術後復元時間縮短且植入物的持久性更高。

關節 手術 肌肉

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