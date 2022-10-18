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脊椎開刀後又疼痛 恐是神經黏住？8旬婦靠它防術後沾黏

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

脊椎支撐著人體的重量，隨著年齡增長，脊椎會慢慢退化，加上現代人久坐、低頭滑手機的生活習慣，不良的姿勢易加劇關節組織磨損，導致脊椎結構不穩定甚至變形，進而演變出常見的病症如脊椎滑脫、長骨刺等，不僅會造成頸部、腰部、背部劇烈疼痛，若壓迫神經根，還會有下肢體痛、麻甚至無力的症狀。

治療脊椎 手術是最後手段

現今醫療進步，許多藥物及非手術治療方法都能緩解脊椎退化引起的不適。基隆長庚醫院神經外科主任陳品元醫師強調，脊椎手術是治療的最後一步，一般都會建議患者優先接受藥物、復健等保守性的治療，若療效不佳，可以採局部的熱凝燒灼或藥物注射來達到神經阻斷的效果，但如果壓迫嚴重，用上述治療無法改善疼痛，為避免造成神經損傷或癱瘓，就會建議進行脊椎手術。

術後出現痠、麻、痛 注意可能是沾黏了

陳品元主任表示，當手術後傷口開始癒合，就會增生疤痕組織，屬人體自然修復過程，但若疤痕組織生長雜亂、不規則，造成神經組織沾黏，就可能會有術後疼痛的問題，疼痛甚至可能發生在周圍有神經分布的部位。臨床上曾有患者在接受脊椎手術後，雖然患部已經復原，但在2-3個月後患部周圍又開始出現痠、痛、麻，甚至關節活動時有刺痛、緊繃的感覺，這時就要考慮是神經沾黏導致。

防沾黏凝膠隔絕傷口與神經組織 術後復原良好

為避免神經沾黏引起術後疼痛，如今已有多種防沾黏材料可以隔絕傷口與神經組織。陳品元主任分享，臨床上曾有一位80歲的婦人，因背部疼痛時常到復健科、神經內科報到，但苦於療效不彰，後轉至神經外科接受單節單邊的椎間盤骨刺移除微創手術，並在術中採用防沾黏凝膠避免術後疼痛，不僅隔天就能下床走動，在後續半年術後追蹤也都很正常，沒有疼痛復發的問題，陳主任補充，採用防沾黏材料在術後恢復能達到良好的輔助效果。

預防脊椎疾病 3招日常保健是關鍵

如今，脊椎疾病治療方式多元，手術技術也愈趨進步，但日常保健才是避免脊椎疾病最重要的關鍵。陳品元主任呼籲，脊椎過度彎曲是現代人的文明病，尤其是久坐的上班族，除了矯正坐姿，也要常起身伸展，建議民眾可以面對牆壁，雙手扶著牆向上伸展；此外，不論是工作或運動，都要適度休息並量力而為。最後提醒，核心肌群的鍛鍊有助於分攤脊椎承受的重量，建議民眾可以尋求運動專家的指引，保護脊椎又能維持良好體態。

【延伸閱讀】

脊椎手術範圍大，沾黏恐越多？　微創手術防患於未然

脊椎二次手術心驚驚？ 七旬婦做了這件事治療不困難

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55367

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