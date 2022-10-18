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中年婦黑影幢幢看不清 竟是「腦下垂體瘤」作祟

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

67歲婦人去年左眼外側出現黑影，今年視力更加模糊不清，眼科門診檢查發現是「腦下垂體瘤」壓迫視神經造成，經醫師建議，實施經鼻內視鏡腫瘤切除手術，術後婦人視力逐漸恢復，後續追蹤良好。

「腫瘤壓迫視神經是視力模糊主要原因。」臺中慈濟醫院神經外科醫師林英超表示，腦下垂體瘤多半為良性且生長緩慢，婦人的腦下垂體瘤屬於「無功能性」，不會異常分泌荷爾蒙，所以是因為出現頭痛、頭暈、視力缺損等壓迫性症狀才被發現，也是因腫瘤逐漸長大慢慢壓迫左邊視神經才會看不清楚。

經鼻內視鏡腫瘤切除術

林英超與耳鼻喉部主任吳弘斌合作實施「經鼻內視鏡腫瘤切除手術」，器械通過鼻腔與蝶竇摘除腫瘤，術後體表沒有傷口。婦人經過一個月休養，左眼黑影漸漸消失，視力一天比一天清楚，終於能走出戶外活動。

林英超指出，經鼻內視鏡手術好處是外觀不留疤痕，對鼻腔內黏膜傷害較少，但腦下垂體周圍含神經和血管，無法百分之百去除腫瘤，病人需每三個月至半年定期回診追蹤，若腫瘤再復發並超過0.5到1公分，可重複實施手術摘除。

月經失調、異常乳汁分泌 應立即就醫

林英超補充，腦下垂體瘤影響層面廣泛，一般分為「無功能性」、「功能性」兩類，如是「功能性」腦下垂體腫瘤引起的內分泌異常，會造成女性月經失調與異常乳汁分泌；外觀上手腳變得肥大；它也會影響腎上腺皮質與甲狀腺功能，導致體重的改變、心跳血壓升高等症狀。有以上症狀應立即就醫檢查。

【延伸閱讀】

北榮鼻內視鏡多專科團隊　搶救腦瘤內分泌風暴

超高劑量標靶光子刀　消滅腦部腫瘤

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55444

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