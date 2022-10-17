34歲男發燒後全身不能動 醫師：打疫苗也有可能發生

台南安南醫院神經內科醫師蔡銘駿。（圖／安南醫院提供）

台南市一名34歲男子兩個月前發燒，之後短短一天內全身逐漸無法動彈，只剩下左側手肘可活動，由於病情嚴重，一家人突遭巨變抱頭痛哭，經安南醫院神經內科醫師蔡銘駿診斷為罕見的「米勒費雪症候群」，原本擔心預後不佳，沒想到經過治療卻奇蹟似好轉，目前已經幾乎完全恢復，連醫師都覺得很驚訝。

蔡銘駿表示，米勒費雪症候群為一種急性脫髓鞘性神經病變，成因大多為感染或注射疫苗 後，自體免疫系統誤認神經系統有病原菌而攻擊自身神經系統，加以破壞而導致，症狀愈嚴重、預後愈差，患者能在短短時間之內就恢復，相當不容易。

治療上必須儘快以血液透析或免疫球蛋白中和體內抗體，一周內治療是最有效。

這名患者原本健康狀況良好，也有注射新冠肺炎 疫苗，發病時距離注射已經有一段時間；兩個月前突然發燒，出現輕微感染症狀，原本以為是新冠肺炎，但篩檢 卻是陰性。

因為症狀不嚴重不以為意，沒想到4天之後，逐漸出現全身無力的情況，就醫後在短短一天之內手腳四肢竟然無法舉高，住院當天晚上兩側眼皮及嘴角都不會動，患者及家人都被嚇到。

醫師給予連續5天血液透析後，病症還是持續惡化，轉進加護病房後，只能以鼻胃管進食還需隨時小心發生呼吸衰竭。

住院期間，患者的太太新冠肺炎確診，患者也被感染，PCR核酸檢驗由陰轉陽，使情況更為複雜，經過醫院緊急調度負壓隔離加護病房，而因血液透析效果不佳，醫師再給予5天的免疫球蛋白治療。

蔡銘駿表示，免疫球蛋白治療的第一天，患者就感覺狀況有改善，一個月後已可輪椅代步，之後持續加強肌力訓練，兩個月後至門診時，走路行動毫無障礙，打開門診不算輕的防火門也一次完成，幾乎完全恢復。

患者與家人想到短短一、兩個月間的巨大變化，直呼「真的是鬼門關走一遭」。