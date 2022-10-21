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老翁腳痛跛行「腳中風」 術後一併治好勃起障礙

黃寅
台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐提醒，髂主動脈血管阻塞疾病的高風險族群，為長期抽菸的中高齡民眾。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐提醒，髂主動脈血管阻塞疾病的高風險族群，為長期抽菸的中高齡民眾。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名60多歲男子因屁股痠麻疼痛、兩腳無力跛行就醫，醫師觸摸他的雙側股動脈，發現脈動微弱，連體表溫度都「冰冰涼涼」，旋即安排斷層掃瞄檢查，查出是「髂主動脈阻塞症候群」作祟，經以導管打通置放支架後，除了解決惱人腳痛問題，還一併改善勃起困難，讓患者開懷不已，頻頻感謝醫師。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，影像檢查顯示，患者的腹主動脈、髂骨動脈以及上腸繫膜動脈等，都有阻塞情形，確認為髂主動脈血管阻塞症候群，主要特徵是跛行、雙下肢脈搏下降、勃起困難，因此也俗稱「腳中風」。

他說，患者到院時幾乎是「拖著跛行走進診間，期間更不斷表達雙腳疼痛造成生活品質極差，「走幾步就得休息一下」，於是透過觸診檢查雙側股動脈，發現脈搏十分微弱，足背及脛後動脈也察覺不出脈動，當下便高度懷疑可能是血管阻塞。經透過電腦斷層檢查，果然找出從肚臍上八公分處以下主動脈及雙側總腸骨動脈完全阻塞，且雙側外腸骨動脈狹窄。

與患者討論後，劉殷佐替他安排導管手術置放支架，從患者的鼠蹊部及手臂動脈置放導管，接著在血管腔打通腹主動脈阻塞部位，最後再將五支支架置放在右髂動脈，一舉改善阻塞問題。患者術後五小時即可下床走動，並表示一點都不痛了，術後第五天即康復返家。回診時，患者還透露原本勃起障礙的問題也一併大幅改善，頻頻感謝醫師。

患者髂主動脈阻塞(左圖)，導致兩腳無力跛行，右圖為置放支架打通阻塞的血管。（圖：...
患者髂主動脈阻塞(左圖)，導致兩腳無力跛行，右圖為置放支架打通阻塞的血管。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

劉殷佐說，髂主動脈血管阻塞疾病的高風險族群為長期抽菸的中高齡民眾，若本身有三高、中風及心肌梗塞病史，一定要提防此病，若未能及時診斷治療，可能會影響腎臟等重要器官，造成永久性傷害，也會導致皮膚壞死、壞疽、潰瘍或傷口無法癒合等後遺症。

他建議，民眾除了維持少油、少鹽及高纖飲食的良好飲食習慣外，務必也要抽出時間運動及控制體重不要過重，一旦有下肢症狀，要盡快就醫諮詢專業意見，並與醫師討論治療方式，才能提升生活品質。

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