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電腦斷層揪出第1期肺癌 術後3天就能出院

黃寅
肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期。（Getty Images）
肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期。（Getty Images）

一名43歲女性透過低劑量電腦斷層檢查（LDCT），在右下肺葉發現一顆0.7公分的肺結節，經胸腔外科專業診斷為惡性腫瘤，屬第一期肺癌。經立即接受微創胸腔手術切除，由於傷口小、術後疼痛感及併發症少，術後三天便出院，接下來每三個月定期追蹤，康復狀況良好。

台灣澄清醫院中港院區胸腔外科醫師杜承哲說，通常小於0.5公分的肺腫瘤，惡性機率較低，未來要變化成惡性或轉移的機會也相對不高，而這個成功的個案，能及早發現0.7公分惡性腫瘤，歸功於LDCT肺部電腦斷層，讓患者能即時診治早期肺癌。

他說，低劑量肺部電腦斷層具國際實證，影像解析度與靈敏度較高，可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早其肺癌的有效工具，有些患者腫瘤雖然只有1公分，但在低劑量肺部電腦斷層的銳眼下，其惡性特徵非常明顯，就必須盡早手術。

也有些患者的腫瘤惡性特徵很低，提早介入並觀察是否有變化，可防生變。因此提醒即使無法提出佐證享有公費補助，凡是身為高風險族群，請務必以健康為最優先考量，切勿輕忽早期發現、早期治療之重要性。

杜承哲說，肺部出現惡性腫瘤的因子有很多，如空氣汙染、抽菸、工作環境、自身基因或家族病史等，而惡性肺腫瘤的前身是肺結節，肺結節的外觀特徵、大小、數量，以及它隨著時間變化的狀態，牽動著生成惡性肺腫瘤的機率。

腫瘤 手術 檢測

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