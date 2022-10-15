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日健身網紅疑積極備賽過世 醫：健身過勞也可能會猝死

記者陳雨鑫／台北即時報導
過度健身對身體產生超過負荷的壓力，極可能引發心源性猝死。（示意圖／ingimage）
過度健身對身體產生超過負荷的壓力，極可能引發心源性猝死。（示意圖／ingimage）

日本健身網紅北村克哉，退出新日本職業摔角後，轉戰YouTuber界，並積極參與健美比賽，不過日媒傳出他12日過世，享年36歲，目前死因待查，外界認為與他近期正準備積極參與健美比賽，死因恐過度減重與訓練有關。台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，過度健身對身體產生超過負荷的壓力，極可能引發心源性猝死

洪惠風表示，過度健身或是過度減重，對於心臟都會具有一定的負荷，雖然目前未能得知北村克哉的死因，若從一般過度健身或減重分析，對心臟負荷的傷害分析，最嚴重可能會引起心律不整、主動脈剝離、心肌梗塞等三種情況，若未能及時就醫，恐猝死。

洪惠風表示，過度健身或是過度減重，對於身體而言，容易產生高度的壓力，特別是過度健身，身體處於過度疲勞且高壓的狀態，人體為了維持機能，會透過增加血壓運行，若恰好血管狀況不佳，或是有其餘的風險因子，就可能導致心肌梗塞、主動脈剝離或是心律不整。減重則是有些人會使用刺激血液循環的違禁品，同樣會增加身體的壓力。

洪惠風表示，心肌梗塞就像是土石流，誘發土石流的原因大多是大風大雨的颱風天，人體中最常見的颱風天就是「壓力」，造成壓力的原因如溫差大、過勞等都可能引發。

洪惠風表示，呼籲任何運動都得適度且量力而為，近年心血管疾病患者愈來愈年輕，主要與飲食西化以及生活習慣改變有關，呼籲生活習慣應正常，同時維持適度的運動習慣。

健身 減重 猝死

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