輕輕一碰就骨折 醫：盡快篩檢「骨鬆」預防

（圖：健康醫療網提供）

「不要等到發生骨折了，才知道自己有骨質疏鬆。」在經歷身邊親友因為骨鬆 骨折所造成的不便之後，明華園戲劇總團首席臺柱孫翠鳳以骨鬆親善大使的角色倡導骨鬆早期發現、積極治療。

骨質疏鬆症是一種骨密度下降、以及骨骼品質改變，進而影響骨骼強度減弱，導致個人增加骨折風險的疾病。根據流行病學資料顯示，台灣人因為骨質疏鬆所造成的髖部骨折發生率高居亞太第一，幾乎是每半個小時就有一個髖部骨折的患者產生。一旦骨折將造成後續疼痛、住院、長期臥床、行動受限甚至死亡等，大大影響病人的生活品質。有鑑於此，提升骨質疏鬆症的檢測診斷及治療，早期診斷、早期介入，已成為當務之急。

現任骨質疏鬆症學會理事長黃兆山醫師表示: 慢性病除了「三高」還有「一低」，高血壓、高血糖、高血脂、低骨密。呼籲有下列風險的民眾依定要盡早接受骨密度檢查:

一，所有65歲以上的女性或70歲以上的男性。

二，接近停經的女性或50歲以上的男性，且具有危險因子者。所謂的危險因子，包括體重過輕、曾經發生低創傷性骨折(沒有摔很大力就骨折)、有使用會降低骨質密度的藥物(例如類固醇)、有會對骨質造成不良影響的疾病(例如糖尿病、甲狀腺、副甲狀腺疾病、類風溼關節炎等)。

具骨鬆骨折風險的患者，應該及早接受治療，使用具減少骨折療效之骨質疏鬆藥物，避免第一次骨折後再次發生骨折，且必須依照病人個化風險進行管理、定期追蹤，才能真正防治骨鬆骨折於未然。骨質疏鬆症學會秘書長戴大為醫師發表於2022年Bone期刊，根據本土資料研究，髖部骨折後治療骨質疏鬆，不但可以降低再骨折風險，也能降低整體死亡風險。使用藥物滿一年以上，可以降低4成死亡風險，使用滿3年以上更能降低7成以上的死亡風險。現在的骨鬆治療藥物有長效型針劑的選擇，可以免除經常需要吃藥的麻煩，也大大提升了民眾的服藥方便性。

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資料來源：健康醫療網

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