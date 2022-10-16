發燒、全身無力 當心終身殘廢 快把握黃金治療期

（圖：健康醫療網提供）

34歲李先生，9月至安南醫院看診神經內科蔡銘駿主任門診，走路進診間及坐下和起身都無障礙，讓蔡銘駿主任當下差點認不出是2個月前收住院的李先生，當時其罹患米勒費雪症候群(Guillain-Barre syndrome with Miller Fisher variant)，四肢跟臉都無法動，李先生回診就是要特別感謝蔡銘駿主任立馬當下即時的醫療判斷及治療，才能至今恢復跟正常人一樣。

急性脫髓鞘性神經病變 發燒、全身無力惡化

2個月前無任何慢性疾病的李先生，在一次微微發燒伴隨輕微感染症狀不到4天後，逐漸感覺全身使不上力，一兩天後依然無好轉，於是坐輪椅到醫院急診室。急診的醫師發現其體溫稍高但曾測得一次38.2度，因此便以感染症之因給感染科醫師收住院。李先生當時全身無力且一直惡化，在一天內手腳四肢竟然無法舉高，住院當天晚上兩側眼皮及嘴角都不會動，因此醫師安排接受脊髓液及神經傳導檢查，神經科確診為急性脫髓鞘性神經病變(GBS)。

感染或施打疫苗 所致

蔡銘駿主任告知李先生急性脫髓鞘性神經病變為自體免疫系統攻擊自身神經系統，成因大多為感染或施打疫苗後，自體免疫系統誤認神經系統有病原菌而加以破壞而導致，預後跟發病後的嚴重度及年齡有關，也就是越嚴重症狀其預後越差，像李先生的情況就必須儘快以血液透析或免疫球蛋白中和體內抗體來治療，通常一周內治療是最有效。

血液透析+免疫球蛋白治療 恢復良好

蔡銘駿主任指出，李先生在5天血液透析後雖無繼續惡化但也無明顯改善，在以醫療優先的前提下，免疫球蛋白治療對大多數病人並無明顯的副作用，因此在徵得李先生的同意下，血液透析療程結束後立即接受連續五天的免疫球蛋白治療。

免疫球蛋白治療的第一天，李先生自己就有感覺有持續改善肌肉 的力量，一個月時已可輪椅代步並再持續加強肌力訓練及避免肌肉攣縮，兩個月後至門診時，走路行動毫無障礙，連起身及打開門診不算輕的防火門也一次完成。

【延伸閱讀】

免疫球蛋白治療納健保 成CIDP患者長期抗戰利器

神經也發炎？手腳麻木無力… CIDP久病不治恐失能

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55436

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw