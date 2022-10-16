常覺得熱、心悸 恐是甲狀腺出狀況了

（圖：健康醫療網提供）

一位35歲女性，之前有甲狀腺高能症(Hyperthyroidism)的病史，服用藥物後自覺改善便終止用藥，近期因為怕熱、心悸、體重減輕以及近端肢體無力，所以至新陳代代謝科門診就醫。理學檢查時發現病人有甲狀腺腫大之現象，抽血檢查顯示病人有甲狀腺毒症(thyrotoxicosis)，同時甲促素受器抗體(TSH receptor antibody)偏高，故診斷為葛瑞夫茲氏症(Graves'disease)；經給予抗甲狀腺藥物治療後，症狀改善，目前持續門診追蹤中。

甲狀腺毒症 常見心悸、體重減輕、手抖

臺北市立聯合醫院中興院區新陳代謝科主治醫師郭雅雯指出，不論任何原因所造成的體內甲狀腺荷爾蒙增加即稱為甲狀腺毒症，是很常見的內分泌疾病，常見的症狀為心悸、易流汗、食慾增加、體重減輕、失眠 、手抖、月經異常、排便次數增加等症狀。若因為甲狀腺自身產生過多的甲狀腺荷爾蒙則稱為甲狀腺高能症。

葛瑞夫茲氏症 以女性發生居多

引起甲狀腺高能症的原因，除了葛瑞夫茲氏症外，還有毒性結節性甲狀腺腫、甲促素分泌腺瘤等。郭雅雯主治醫師說明，葛瑞夫茲氏症為一種自體免疫疾病，以女性具多，主因為甲促素受器抗體刺激甲狀腺製造過量的荷爾蒙，繼而導致上述之症狀，而有的病患也會有葛瑞夫茲氏眼病變的發生。

常見3種治療方式

郭雅雯主治醫師分析，甲狀腺高能症的治療方法可以分為口服抗甲狀腺藥物、手術 以及放射性碘治療。口服抗甲狀腺藥物可以抑制甲狀腺荷爾蒙之合成；手術則是切除部分甲狀腺以減少荷爾蒙的產量；放射性碘治療的原理為服用放射性碘後，它們會聚集到甲狀腺內進而破壞部分組織，使得製造荷爾蒙的能力減少，所有的治療均有其優缺點，可與醫師討論後再選擇適合自己的療法。

若選擇服用抗甲狀腺藥物，一般而言，建議病人服用12-18個月，待甲狀腺功能以及甲促素受器抗體正常後再停藥，然而即使停藥後，仍有復發之可能性，建議於門診定期追蹤。

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