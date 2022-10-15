腰痛、寸步難行恐是股骨頭缺血性壞死 有這2習慣要當心

圖片來源 ／健康醫療網

49歲的劉先生五、六年前深受坐骨神經痛所苦，但是透過復健及核心肌群訓練，近年已經甚少復發，偶而發作便去熟識的復健診所做做復健。這幾個月因為事業的應酬增加，比較少運動，除了熟悉的腰痛，總覺得右側髖關節 附近常有痠痛感，但是復健之後似乎又有所改善，便不太在意，直到兩個月前自覺好像髖關節扭傷一下，至此之後疼痛加劇，寸步難行；就醫X光結果出來，除了腰椎退化問題之外，更合併有右側股骨頭缺血性壞死。

股骨頭缺血性壞死 4成因飲酒所致

台北市立聯合醫院中興院區骨科 主治醫師張彧銓說，髖關節置換是一項成熟的手術 ，但是病人接受手術的原因，台灣卻和國外有很大不同。根據研究，造成股骨頭缺血性壞死的原因，在台灣有超過四成是因為飲酒，兩成是因為全身性類固醇使用，另外有四成原因不明。

股骨頭缺血性壞死在早期診斷比較困難，在股骨頭壞死塌陷之前，會有一段時間單靠X光不容易診斷，常常需要搭配問診及適當的理學檢查，再安排核磁共振檢查，才能夠確實診斷。

女性病患多因使用類固醇誘發 雙側致病比例高

張彧銓主治醫師表示， 如果以性別區分，男性病患最大的致病原因是飲酒，而女性病患最大的致病原因是類固醇使用，使用類固醇的原因前三名依序為紅斑性狼瘡，血液腫瘤疾病及氣喘，整體而言，平均接受關節置換的年齡為五十歲左右。使用類固醇的病人又有較高的雙側致病比例。

早期發現、早期治療 3成免於換人工髖關節

張彧銓主治醫師提醒，早期診斷才能及早介入治療，在股骨頭塌陷之前，可以施行核心減壓手術，如果把治病因子一併解除，根據研究有約三成的病人可免於換人工髖關節；而在股骨頭塌陷之後，就剩下人工髖關節置換才能真正解決病人的症狀了。

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資料來源：健康醫療網

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