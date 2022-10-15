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6旬婦視力急速喪失 就醫驚見腦下垂體中風

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

65歲的林女士因左眼視力急速喪失，出現視野狹窄且視力模糊的情形，故而至眼科求診，檢查後排除視力減退並非眼球本身疾患所導致，懷疑為視神經受到壓迫，遂安排電腦斷層與核磁共振兩種影像檢查，並立即轉介神經外科。影像顯示林女士長出兩公分大的腦下垂體腫瘤併出血，明顯壓迫到視神經，診斷為「腦下垂體中風」，須立刻執行摘除手術，故照會耳鼻喉科醫師，合作執行「經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術」順利除去腫瘤及血腫，術後陳女士的視野逐漸擴大、視力恢復。

腦下垂體腫瘤 常會出現這些徵兆

台北慈濟醫院神經外科徐賢達主任表示，腦下垂體位於頭顱底部蝶鞍構造部位，在掌管眼睛視覺的視神經交叉下方，是個直徑不超過一公分的微小腺體。根據英國研究指出，腦下垂體腫瘤發生率達13.6%～17.8%，可能發生在任何年齡層，若腦下垂體腫瘤發生出血栓塞或壞死，導致蝶鞍內壓力陡升，壓迫周圍組織，出現腦下垂體中風徵兆，如頭痛、嘔吐、脖子僵硬、視力受損、神智不清，急遽惡化下可能出現失明、賀爾蒙失調甚至死亡，因此須盡快予以手術切除，以期對周圍組織減壓。

經鼻腔內視鏡微創手術 安全性、成功率大幅提升

現今醫療技術進步，腦下垂體腫瘤的切除方式，由「傳統開顱手術」革新為「經上顎骨微創手術」，近年更以「經鼻腔內視鏡微創手術」為主要處置方式。鼻腔離腦下垂體僅有10公分的距離，以鼻腔內視鏡配合影像導航系統，通過蝶竇達蝶鞍處，磨除蝶鞍骨頭深入病灶，再以精細器械一點一點將腦瘤取出，完成手術減壓。

出現視覺障礙 應盡快到對應科別確認

徐賢達主任提醒，腦下垂體腫瘤的手術方式已經十分成熟，但若延滯過久，視神經長期受到壓迫，視野與視力將無法恢復，因此如有視覺障礙，請盡快就當下症狀到對應科別做確認，但若伴隨劇烈噁心嘔吐的症狀，則能考慮直接至神經外科進行檢查，避免延誤治療而留下不可逆的後遺症。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55424


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