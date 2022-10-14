七旬婦天天食「月子餐」卻失眠 醫師解惑：補過頭啦

黃仲諄醫師看診完，婦人主動拿出紅包「感恩醫師到家裡來看診」，黃仲諄堅持「不能壞了修行」，婉拒了盛情厚意。（圖／台中慈濟醫院提供）

台灣台中慈濟醫院中醫部主任黃仲諄到苗栗往診，發現七旬林姓婦人因獨居，家人擔心母親三餐營養不均，餐餐送月子餐，林婦卻失眠 多時。醫師問診後解惑，婦人已補過頭、太上火，改食用多色蔬食餐盒，減輕身體負擔，營養又助眠。

台中慈濟醫院表示，目前慈濟三義中醫醫院硬體尚未落成，醫療團隊的關懷行動已經展開。台中慈院中醫部主任黃仲諄與年輕醫師往診，首站是一對七旬的林氏姊妹。

其中，姊姊長期服用降血壓 藥，年前動過膝蓋手術 後，怕痛不太想動，造成體力虛弱到必須常臥床。黃仲諄建議，即使躺床也應讓膝蓋彎曲活動，加上「腳背上提下壓」做類似踩油門的動作，可以幫助改善。

去年，妹妹跌倒後身體虛弱，最近更出現失眠問題。黃仲諄仔細把脈並詢問相關身體狀況與飲食，這才發現，子女擔心獨居的母親營養不足，訂了月子餐給母親補元氣，蛋黃判斷脈象認為，食補做法適得其反，讓林婦愈吃愈上火，以致難以入眠。

黃仲諄建議長輩，放寬心不要太過焦慮，改請素食店搭配多色素食送餐，不但能改善睡眠，也能得到足夠營養。

看診完成，姊姊主動拿出紅包「感恩醫師到家裡來看診」，黃仲諄堅持「不能壞了修行」，婉拒了盛情厚意。