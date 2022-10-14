挺過化療艱辛如獲重生 台東6旬男用蛋糕慰醫護

台東68歲林姓男子（左）今年初發現血尿北上手術，因家在台東考量照護需求，術後回到衛福部台東醫院完成6次化療，出院前夕他今託人買了蛋糕感謝照顧他3個多月的醫護。（圖／部立台東醫院提供）

台灣台東林姓男子今年初發現血尿北上手術 ，因家在台東考量照護需求，術後回到衛福部台東醫院完成6次化療，出院前夕他今託人買了蛋糕感謝照顧他3個多月的醫護，「是部東給我一個重生的機會」。

林姓患者人生晚年的68歲慶生蛋糕被推進病房，他起身穿衣滿臉笑容，部東綜合病房護理師一起分享他的喜悅；切蛋糕的時候他有感而發說：「是你們這些小天使和活神仙，把我度化重生」，護理師接下蛋糕切了一小塊給他，他還假裝生氣說，這是給你們享用的。

土生土長的林先生一直知道自己有血液方面的的疾病，血小板數值甚至高於最高值2倍，在全台各大醫學 中心求診後，輾轉知道台東公立醫院來了一位血液腫瘤科菁英醫師樊聖，看診2年頗有信心，年初發現罹癌後打定主意要回到該院化療。

不過，樊聖說，即使化療過程的副作用讓病患有時難以入眠、全身不適，但病患秉持年輕時習武「正面迎敵絕不逃避」的信念看待病痛；一路照護的部東護理長陳玉玲也提到，病人難免情緒波動，看到他躺在病床上休息就知道不舒服，大家總會付出多一點耐心和關心。