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漏尿忍不住？快看「這科」治療改善症狀

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

天氣漸涼，女性有時突然打個噴嚏的時候，不免擔心害怕褲底突然濕濕的，甚至開會開到一半時，也會忍不住很想上廁所。醫師表示，「尿失禁」是一種不自主，無法自己控制漏尿的疾病，若嚴重危害日常作息，務必就醫避免影響生活品質。

每四人就有一人「尿失禁」 僅兩成就醫

臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科醫師王萱表示，根據世界衛生組織頒布，約每四人就有一人深受尿失禁、漏尿、頻尿、急尿症狀的困擾，但只有兩成的患者求助醫療諮詢及治療。「這要看什麼科？」女性朋友以往求助無門，而「婦女泌尿」這個專科學門，就是為了解決女性特有的生理構造及經歷懷孕、更年期後引起的相關問題。

尿道或膀胱失能造成 影響社交及生活

王萱指出，尿失禁是一種不自主，無法自己控制漏尿的疾病，由於骨盆腔鬆弛，造成尿道閉合能力降低；或是膀胱神經調節系統變差，造成膀胱不正常收縮所引起，症狀千變萬化相當惱人。很多病患長期以來面臨生活上許多困擾而致生活品質受損，如陰道搔癢或發炎、反覆泌尿道感染、社交生活意願降低，甚至失去自信心及產生憂鬱。

許多危險因子例如抽菸、高齡、肥胖或多產之女性、需要勞動腹部長期用力、糖尿病、高血壓或曾經接受過婦科手術等，也都會使罹患尿失禁之機會大大增加。

門診非手術治療 不需住院改善疼痛

王萱說，近年來，除了各種副作用較少的非手術治療在全球蓬勃發展。例如陰道雷射、磁波儀或膀胱內注射再生因子，這些治療多為門診療程不需住院，出血量少，而且改善疼痛。自2021年起，北市聯醫仁愛院區打造的婦女泌尿暨骨盆健康中心，目的就是希望讓患者能更放心接受較為安全治療的同時，也可以改善生活品質，享受樂活人生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55394

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