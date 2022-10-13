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八旬翁怨每天運動仍骨鬆骨折 醫：問題早已埋下

記者簡慧珍／彰化即時報導
二林基督教教醫院醫護人員要長者跟著做起立、坐下的動作，測試身體靈活度。（記者簡慧珍／攝影）
二林基督教教醫院醫護人員要長者跟著做起立、坐下的動作，測試身體靈活度。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化沿海地區居民常食用海鮮，感覺上充分吸收鈣質，二林基督教醫院卻經常收治跌倒骨折的骨質疏鬆高齡患者；13日二林基督教醫院響應世界骨質疏鬆日，在大廳免費為長者評估肌力和解說骨質疏鬆大小事，請民眾提防安靜殺手侵蝕健康。

每年10月20日是世界骨質疏鬆日，二基提前教衛，先讓長者握住手部握力檢測器，握力低於數值25，就要注意肌少症可能上身，肌耐力不足，骨骼可能也不好。另一組長者健康檢測是失智症，社區部醫護依序說3個答案、閒聊兩句再問答案是哪3個，很多長者講出兩個，想不出第三個，也有統統想不起來的，自我保健能力降低，需要家屬多關懷和醫護追蹤健康狀況。

復健醫學科主任王偉德說，骨鬆發生過程沒症狀，通常跌倒骨折才知道，他在門診收治急診和骨科轉介的長者，有的跌倒骨折，有的稍微用力動一動就脊椎骨骨裂，這時再來多吃食物補充鈣質已來不及，需要服用藥物治療或注射骨水泥。

85歲洪姓長者跌倒骨折，檢查出是髖關節骨折，手術後病情穩定出院，他的女兒帶他回院健檢，檢出骨鬆之外，還有高血糖、高血脂和輕微肝硬化。洪姓長者告訴醫生，飲食均衡不挑食，每天運動保養身體，「為什麼我會骨頭酥？」

王偉德說，「存骨本」要從年輕開始，超過50歲多吃鈣片和維生素D有點緩不濟急，平常吃海鮮吸收鈣質和運動雖可減緩骨質流失，但年輕時就應該多吃小魚乾、柑橘類食物、黑芝麻等富含鈣質食物並養成運動習慣，最好做負重運動，可有效增加骨質密度、降低骨質流失、肌肉力量、強化心肺功能、提高反應速度，有助關節活動度與平衡，預防跌倒及減少骨折發生率。

王偉德指出，長者髖關節骨折後，活動力大減，生理功能快速衰退，約5%至30%的患者在一年內死亡，這種狀況男性是女性的二至三倍，就算手術成功，不到30%能恢復到跌倒前的活動能力，逾六成病人可能終身依賴助行器，甚至完全無法站立或行動，從此仰賴別人照顧，因此日常觀察很重要，骨鬆雖是安靜殺手，卻有一些徵兆可觀察，例如身高變矮3公分以上、開始駝背，少數人無力搬重物及靈活翻身。

骨鬆 關節 手術

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