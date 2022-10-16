我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

心臟衰竭復健關鍵期 「離心運動」強化心肺

黃寅
健科部醫師指導病人使用「離心型腳踏車」，以訓練心肺功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
健科部醫師指導病人使用「離心型腳踏車」，以訓練心肺功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

50歲張先生患心臟衰竭，體力大不如前，活動時容易喘，「爬一層樓就得坐下喘氣休息五分鐘」，嚴重影響日常作息，對生活產生倦怠感。所幸經復健科醫師積極規畫心肺復健運動，安排「離心型腳踏車訓練」後，大幅強化心肺適能，體能漸佳。

台灣亞洲大學附屬醫院復健科部長周立偉說，醫學上並無「治癒」心臟衰竭的特效藥，患者需定期回心臟科追蹤，透過心臟復健更是治療中很關鍵的一環，雖然門診復健有時間及空間限制，但這類患者因為心臟功能受損，危險度高，不適合在家中自行訓練。

在醫院進行心肺復健，復健科醫師及物理治療師可為病人量身訂做安全且有效的復健計畫，及時監測運動狀況，避免因強度太強而導致心律不整、心肌缺氧等危險情況。加上新的離心訓練模式，能有效降低訓練過程中的不適，患者更樂於接受復健治療。

周立偉指出，心肺功能不佳患者如心肌梗塞、心臟衰竭、慢性阻塞性肺疾病及氣喘等，出院後的前三個月是心肺復健最重要的黃金期，建議患者及家屬在這個時期能透過積極運動復健，將心肺耐力拉到最好的狀態，才能循序漸進回到原來生活步調，避免後續病情惡化。

亞洲大學物理治療學系助理教授黃郁潔說，當肌肉收縮時，靠近身體稱為「向心」，會讓肌肉縮短，相對的，遠離身體時則為「離心」，會讓肌肉拉長，前者像舉起東西，肌肉會往內縮短，後者像是緩緩放下東西，肌肉會往外拉長。離心運動對於心臟的負擔較低，能有效減少心肺功能的負擔，不易如向心運動那樣容易使人感到疲倦。

以離心腳踏車為例，可以幫助肌肉強健，還能提高有氧適能，增進身體機能，對於容易喘或沒有多餘體力進行傳統向心運動的老年人或心肺疾病患者來說，離心型運動是一個有效且較舒服的運動訓練模式。

肌肉 醫學

上一則

輕輕一碰就骨折 醫：盡快篩檢「骨鬆」預防

延伸閱讀

澳洲男瀕死90分鐘 昏迷1周後醒來只記得這件事

澳洲男瀕死90分鐘 昏迷1周後醒來只記得這件事
世界首例 西班牙女童接收心臟衰竭死者腸道器捐

世界首例 西班牙女童接收心臟衰竭死者腸道器捐
洗腎病故者近5成有「心衰竭」 出現「累、喘、腫」快就醫

洗腎病故者近5成有「心衰竭」 出現「累、喘、腫」快就醫
七旬婦長期吃保健品跌倒仍骨折 原來是患上這毛病

七旬婦長期吃保健品跌倒仍骨折 原來是患上這毛病

熱門新聞

女子連續23天忘記拔隱形眼鏡，醫師幫忙取出時鏡片都因久放變色。(取材自Instagram@california_eye_associates)

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

2022-10-12 23:29
圖片來源 ／健康醫療網

長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

2022-10-09 01:30
二林基督教教醫院醫護人員要長者跟著做起立、坐下的動作，測試身體靈活度。（記者簡慧珍／攝影）

八旬翁怨每天運動仍骨鬆骨折 醫：問題早已埋下

2022-10-13 05:29
（圖：健康醫療網提供）

「這些習慣」害雙手粗糙 牢記使用護手霜2祕訣

2022-10-12 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

漏尿忍不住？快看「這科」治療改善症狀

2022-10-14 00:45
光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師提醒，秋冬是心血管疾病的好發期。（記者游振昇／攝影）

貨車司機突發心肌梗塞國道強撐百里就醫 心臟科醫師直搖頭

2022-10-12 06:12

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見