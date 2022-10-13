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手癢好想博一把？小心身陷「嗜賭症」無法自拔

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

隨著腦科學的進展，「嗜賭症」在近年被重新定義為成癮疾病的一種，臨床上也有越來越多患者求助。醫師建議，民眾可透過醫療評估賭博成癮程度，若有需要可進一步尋求專業協助、評估及治療，避免嚴重危害身心與生活。

「嗜賭症」者停止賭博 易現焦慮、易怒症狀

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋指出，目前常見賭博包括賭場中的賭博及樂透彩票，以及線上賭博，從事高風險投資在某些情況下也被試為賭博行為。

在嗜賭症的病患身上，會發現他們對賭博產生耐受性，也就是會隨著投入賭博時間越久，得需要投注更多時間及金錢在賭博上，才會出現對賭博的興奮和刺激感；也發現他們在停止賭博時，會出現焦慮、易怒等類似物質成癮戒斷的症狀。以上發現都和其他物質成癮障礙症的病患表現很類似。

女性更顯憂鬱

在流行病學研究顯示，可以知道大部分有賭博過的人，都不會罹患嗜賭症，終身盛行率（一生當中至少罹患過一次的人數比率）約在0.4-0.6個百分比，然而研究也發現，有嗜賭症的病患，在現今醫療當中往往被忽略且沒有治療，一方面是因為嗜賭症，大多都和其他精神疾病一同出現，而臨床工作者大多著力於其他精神疾病的治療，但嗜賭症的症狀不一定會透過常規治療而有所改善。

在性別比例上都是男多於女，但近年來女性患者在國內外都有增加趨勢，且女性常常伴隨更多的憂鬱、焦慮症狀，不可不審慎評估並早期發現。

嗜賭症臨床評估 提供藥物及心理治療

嗜賭症臨床評估工具，可用以篩檢問題性賭博行為或嗜賭症，並藉此了解是否需要進一步尋求專業協助、評估及治療。劉書瑋表示，這幾年成癮防治科針對嗜賭症評估及治療，已逐漸成形。求診病患在完成嗜賭症評估後，會視評估結果及病患需求，提供合理藥物治療及安排個別或團體心理治療。

【延伸閱讀】

賭博成癮是病？ 全台首創「博弈門診」來幫忙

避免孩子網路成癮　專家提６大注意事項

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55391

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