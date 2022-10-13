我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

藥放冰箱不會壞？藥師：「錯置藥品」恐變質、降療效

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

不安全的用藥，是醫療照護傷害事件發生的主要原因之一。

中秋佳節剛過，但是許多民眾家中仍有尚未消化完的柚子，藥師特別叮嚀，有服用降血脂、降血壓、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑和抗癲癇等藥物的病人，務必留意藥袋標示，是否有提到服藥期間不能吃葡萄柚。

因為柚子與葡萄柚具有抑制特定藥物代謝的成分，交互作用影響的時間超過一天，可能會增加特定藥物的濃度，和提高發生副作用的機會，所以在整個服藥期間都不能吃柚子/葡萄柚。

藥搭配白開水 水量不可過少

不僅如此，藥師也提醒，不要用牛奶、茶、果汁、咖啡、酒搭配服藥，以避免影響藥物的效果。除非有特別註明可以搭配其他液體，否則白開水才是唯一正解；且配藥的水量也不能過少，尤其是長輩的吞嚥功能退化，若是只喝一兩口水配藥，藥物有可能會附著在食道上，對食道造成傷害。

藥品保存看仿單 有疑慮可詢問醫師

另外，藥品的保存也是大有學問，千萬不要認為所有的藥品，只要放在冰箱都可以延長保存期限。冰箱對藥品造成的溫溼度變化，其實不利於藥品保存。所以除非藥品有特別註明放在冰箱冷藏，否則都應存放於室內陰涼乾燥處。

更重要的是藥罐內附的棉花和乾燥劑，在藥品開封後應立即丟棄，避免吸附空氣中的水氣，影響藥品品質。

勿信來路不明藥物

藥師呼籲，要學會對自己的健康負責，用藥時應知道藥品的藥名、用途、用法、服用多久，以及是否有特別的副作用或注意事項，更不應擅自更改藥量、用藥次數和間隔時間。同時不要輕信具有神奇療效的藥品或是購買來路不明藥品，用藥應交給專業的醫師與藥師來判斷，使用上才有保障。

【延伸閱讀】

6旬翁腰痛、腿麻 電腦導航微創治療脊椎滑脫 隔天下床行走

輕忽乾癬性關節炎　健身教練差點丟了工作

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55374

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

健身 醫學 血壓

上一則

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

下一則

手癢好想博一把？小心身陷「嗜賭症」無法自拔

延伸閱讀

冰箱大掃除 這5個地方特別容易被忽略

冰箱大掃除 這5個地方特別容易被忽略
癢到受不了 異位性皮膚炎愈早開始治療愈好

癢到受不了 異位性皮膚炎愈早開始治療愈好
蹲下發喀喀聲 當心「退化性膝關節炎」上身恐失能

蹲下發喀喀聲 當心「退化性膝關節炎」上身恐失能
「這些習慣」害雙手粗糙 牢記使用護手霜2祕訣

「這些習慣」害雙手粗糙 牢記使用護手霜2祕訣

熱門新聞

台語歌手高向鵬跌倒昏迷1年後，今天驚傳過世。醫師提醒，如果跌倒後沒有外傷，但於3個月內，出現步態不穩、單側肢體無力兩大症狀，千萬不可輕忽。（取材自臉書）

台歌手跌倒昏迷1年後過世 醫：跌倒後需注意2大症狀

2022-10-06 14:22
美國民眾早已脫下口罩迎接疫後新生活。(本報資料照片／記者陳易辰攝影）

沒確診過是「天選之人」？ 醫：身體可能比一般人還糟

2022-10-06 23:59
圖片來源 ／健康醫療網

長者抗憂鬱、防失智 醫師教你怎麼吃

2022-10-09 01:30
羅一鈞說，俗稱「天選之人」後續可能因病毒變化，或原有的自然抵抗力慢慢消退後，還是有可能染疫。圖／台指揮中心提供

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞破除說法

2022-10-07 17:22
研究顯示，2019年癌症患者的非癌死亡率達40％。(Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

癌友4成死因不是因為癌症 多數因心血管疾病喪命

2022-10-06 16:30
圖片來源 ／健康醫療網

過敏性鼻炎怎擺脫？中醫：常見三大證型和一家用神器

2022-10-07 01:30

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好