藥放冰箱不會壞？藥師：「錯置藥品」恐變質、降療效

（圖：健康醫療網提供）

不安全的用藥，是醫療照護傷害事件發生的主要原因之一。

中秋佳節剛過，但是許多民眾家中仍有尚未消化完的柚子，藥師特別叮嚀，有服用降血脂、降血壓 、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑和抗癲癇等藥物的病人，務必留意藥袋標示，是否有提到服藥期間不能吃葡萄柚。

因為柚子與葡萄柚具有抑制特定藥物代謝的成分，交互作用影響的時間超過一天，可能會增加特定藥物的濃度，和提高發生副作用的機會，所以在整個服藥期間都不能吃柚子/葡萄柚。

藥搭配白開水 水量不可過少

不僅如此，藥師也提醒，不要用牛奶、茶、果汁、咖啡、酒搭配服藥，以避免影響藥物的效果。除非有特別註明可以搭配其他液體，否則白開水才是唯一正解；且配藥的水量也不能過少，尤其是長輩的吞嚥功能退化，若是只喝一兩口水配藥，藥物有可能會附著在食道上，對食道造成傷害。

藥品保存看仿單 有疑慮可詢問醫師

另外，藥品的保存也是大有學問，千萬不要認為所有的藥品，只要放在冰箱都可以延長保存期限。冰箱對藥品造成的溫溼度變化，其實不利於藥品保存。所以除非藥品有特別註明放在冰箱冷藏，否則都應存放於室內陰涼乾燥處。

更重要的是藥罐內附的棉花和乾燥劑，在藥品開封後應立即丟棄，避免吸附空氣中的水氣，影響藥品品質。

勿信來路不明藥物

藥師呼籲，要學會對自己的健康負責，用藥時應知道藥品的藥名、用途、用法、服用多久，以及是否有特別的副作用或注意事項，更不應擅自更改藥量、用藥次數和間隔時間。同時不要輕信具有神奇療效的藥品或是購買來路不明藥品，用藥應交給專業的醫師與藥師來判斷，使用上才有保障。

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資料來源：健康醫療網

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