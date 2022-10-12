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貨車司機突發心肌梗塞國道強撐百里就醫 心臟科醫師直搖頭

記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師提醒，秋冬是心血管疾病的好發期。（記者游振昇／攝影）
光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師提醒，秋冬是心血管疾病的好發期。（記者游振昇／攝影）

台灣一名68歲李姓貨車司機送完貨要從新竹返回台南時，出現胸痛不適症狀，吃幾顆舌下錠趕著上路，開上國道出現強烈胸痛、呼吸困難及暈眩等症狀，他在北部沒有熟悉的醫院，強忍不適開了百里撐到台中光田綜合醫院急診就醫，經診斷為急性心肌梗塞發作，幸好急救過程相當順利，他直呼有媽祖保佑才能撿回一條命，心臟科醫院則看了直搖頭。

秋冬是心血管疾病的好發期，光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師表示，這名患者本身有心血管病史，當時李姓司機急性心肌梗塞發作，一路從桃園撐到台中，雖然相當幸運，卻是非常不恰當的方式；主要是心肌梗塞的患者，隨時都有昏厥的可能，萬一在國道上昏迷，就很有可能引發車禍，無論是對患者本身，還是其他駕駛，都非常危險。

圖：貨車司機(藍色衣服)就醫急診畫面。

邱一騏醫師表示，心肌梗塞對駕駛人更危險，因為發作時民眾常未能當下就察覺，尤其是從未有病史的患者，往往會忽略身體不適的跡象而強撐；心肌梗塞症狀有時不明顯，患者在長途駕駛前可能只覺得容易累跟喘，也就不會意識到自己隨時都有可能心肌梗塞。

如果在國道開車途中身體不適，該如何處理，邱一騏建議，不舒服症狀時，就應提高警覺，可先找鄰近的休息站休息，觀察是否持續不適；若民眾懷疑自己心肌梗塞正在發作，應立即停在路邊或路肩，並立起三角架示警後方來車，然後盡速打119請求救護車協助就醫；他說如此既能為自己爭取到更多搶救時間，也不至於影響用路人安全。

他另提醒民眾，當心肌梗塞症狀出現時，馬上送醫才是唯一解方，心血管疾病的搶救幾乎都在跟時間賽跑，越早就醫越有幫助，有病史的民眾千萬不要強撐。

邱一騏醫師表示，若有胸痛、胸悶，胸口有擠壓感，或是有呼吸急促的症狀出現，可能就是心血管堵塞的症狀，最好立刻就醫，他也提醒，血管堵塞是長期累積，因此患者在發病前幾周或前幾個月，可能就有不舒服的症狀，例如走路特別喘、胸口悶痛、冒冷汗，甚至上腹疼痛，因症狀常被輕忽而錯失就醫良機。

患者裝置支架後，血管才恢復暢通。（圖／光田綜合醫院提供）
患者裝置支架後，血管才恢復暢通。（圖／光田綜合醫院提供）
患者心肌梗塞狀況嚴重，隨時可能昏迷。（圖／光田綜合醫院提供）
患者心肌梗塞狀況嚴重，隨時可能昏迷。（圖／光田綜合醫院提供）

心血管疾病 車禍

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