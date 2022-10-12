婦人左眼籠罩黑影看不清 4公分腦下垂體瘤作祟

台中慈濟醫院醫師林英超檢視婦人術後腦部磁振造影。（圖／台中慈濟醫院提供）

台中市67歲婦人去年左眼外側出現黑影，今年視力更加模糊不清，眼科門診檢查發現一顆近4公分的「腦下垂體瘤」壓迫視神經造成。經醫師術後切除，婦人視力逐漸恢復，終於能外出採買。

婦人自述，去年曾在眼科診所治療、點藥水都沒起色，今年3月只好不去工作在家休養，但左眼視力不只沒好轉，反而一天比一天更模糊，導致不敢出門。

婦人輾轉到台中慈濟醫院就醫，眼科醫師安排磁振造影，赫然發現婦人頭部中央長腫瘤 ，立即轉診神經外科，林英超 醫師診斷病灶是近4公分的「腦下垂體腫瘤」。

「腫瘤壓迫視神經是視力模糊主要原因。」林英超表示，腦下垂體瘤多半為良性且生長緩慢，婦人的腦下垂體瘤屬於「無功能性」，不會異常分泌荷爾蒙，所以是因為出現頭痛、頭暈、視力缺損等壓迫性症狀才被發現，也是因腫瘤逐漸長大慢慢壓迫，左邊視神經才會看不清楚。

林英超與耳鼻喉部主任吳弘斌合作實施「經鼻內視鏡腫瘤切除手術 」，器械通過鼻腔與蝶竇摘除腫瘤，術後體表沒有傷口。婦人經過1個月休養，左眼黑影漸漸消失，視力一天比一天清楚，終於能走出戶外活動。

林英超指出，經鼻內視鏡手術好處是外觀不留疤痕，對鼻腔內黏膜傷害較少，但腦下垂體周圍含神經和血管，無法百分之百去除腫瘤，病人需每3個月至半年定期回診追蹤，若腫瘤再復發並超過0.5到1公分，可重複實施手術摘除。