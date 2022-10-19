中醫治胃食道逆流 從4型病因下手 更能對症緩解

胃食道逆流的常見原因包括壓力大、情緒緊繃、暴飲暴食、常吃消夜。（本報資料照片）

胃食道逆流是現代人常見的毛病，粗估每四個人就有一個，胃食道逆流也存在於歷史已久，中醫稱為「泛酸」、「吞酸」等，在臨床治療上累積了豐富的智慧。

中醫師彭溫雅表示，胃食道逆流的常見原因包括壓力大、情緒緊繃，也與飲食不規律、暴飲暴食、常吃消夜有關，這些都會導致消化機能變差，延緩胃排空的速度，分泌過多的胃酸。分泌過多的胃酸停留在胃部，一旦腹壓上升，就會被往上擠壓，導致胃食道逆流，引起咳嗽、聲音沙啞、胸悶、火燒心、胸口灼熱等症狀。

雖然胃食道逆流的症狀類似，但背後的致病機轉可能大不同。彭溫雅表示，中醫將胃食道逆流分成四種類型，胃火旺盛、肝氣泛胃、飲食積滯、寒濕內阻。每一種類型各有適用的藥療和食療方針，如果搞錯了，可能適得其反，最好先經由中醫師評估，才能對症下藥。

1.胃火旺盛型

燥熱飲食為主因，常見口乾舌燥、舌破、便祕 。

彭溫雅表示，胃火旺盛的原因來自飲食，吃太多燥熱的食物或水果就會「泛酸、吞酸」，像是薑、蒜、胡椒、辣椒、龍眼、荔枝、堅果等，常見症狀包括口乾舌燥、口臭、舌破、便祕、胸口灼熱感。

解方：建議要「清胃降火」，可以吃一些清涼降火的食物，比如富含消化酵素的優酪乳、酸梅、李子等。適合的中醫藥方有天花粉、清胃散，半夏瀉心湯等。

2.肝氣泛胃型

思慮和作息為主因，煩躁易怒、睡眠不足。

肝氣泛胃的主要原因不是吃，是以思慮和作息為主。彭溫雅表示，這類胃食道逆流病人通常都有煩躁易怒、睡眠不足、作息不正常等問題，會有腹脹、胸悶，淺眠、多夢等症狀，治療方式是疏肝理氣、寧心安神。

解方：彭溫雅表示，中醫理論認為綠色食材會入肝，有助於疏理肝臟鬱結的氣，建議可吃點香蔥、韭菜、蒜苗。藥方部分有像是加味逍遙散、柴胡疏肝湯。至於寧心安神，可以吃蜂蜜、紅棗、百合等具備自然甘甜的食物，清心蓮子飲、酸棗仁湯也是中醫常開的方劑。

3.飲食積滯型

吃太多缺運動，消化不良、腸胃失調。

彭溫雅表示，飲食積滯型是因為吃太多，倒不一定是吃燥熱的食物，可能是吃的食物不太新鮮、或是量太大，但人又缺乏運動，導致消化不良。常見症狀包括胸悶、腹脹，有時便祕，有時腹瀉，類似腸胃失調的感覺。

解方：要治這一型，就得健脾和胃。彭溫雅說，要強化提升脾胃的運化功能，可以吃白米、山藥、蓮子、秋葵等，都是可以健脾和胃的食物，也可以吃些山楂、木瓜、白蘿蔔、生薑等有助消食化積的食物，平胃散、保和丸則是有健脾和胃作用效果的方劑。別忘了，要少吃點，如果很容易餓，可以少量多餐。

4.寒濕內阻型

生冷攝食過多，常伴隨腹瀉與脹氣。

彭溫雅說，脾胃是溫暖的器官，如果生冷、冰冷的食物或飲料攝取太多，會導致脾胃濕氣太重、運化不良，就會發生胃酸上逆、排便稀軟等症狀，病人除了胃食道逆流，常常同時還會有拉肚子和脹氣的困擾。

解方：建議少喝飲料和湯，多吃比較溫熱的食物，例如以一點調味料和嫩薑煮羊肉。中藥材部分，會建議用理中湯、香砂六君子湯。

穴位按摩 養胃最好

彭溫雅建議，不論什麼類型的胃食道逆流，都可以透過早晚穴位按摩的方式保養。

睡前按內關穴

內關穴在手腕下方三指、前臂正中的位置，按這個穴位對於改善肝氣鬱結、消化不良、壓力的效果都很好。建議在晚上睡前洗個澡，全身暖和之後，平躺於床上，身體肢體都不要彎曲，以免經絡受阻，效果打折。

躺好之後，搭配吸氣四秒、吐氣四秒的腹式呼吸，同時以按住四秒、放開四秒的節奏，兩手各按3分鐘。因為人體血液循環全身一圈是20秒，以四秒為一個單位的呼吸和按壓穴位，也符合身體的節奏。

內關穴。（取材自元氣周報）

彭溫雅表示，按此穴位可改善壓力下自律神經過度亢奮的問題，按完之後全身會很放鬆，也有助於改善入睡困難的問題。如果白天不小心多吃了，或是胃食道逆流正在發作，也可以馬上按，這個穴位感受度很強。

早晨按中脘穴