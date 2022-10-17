14歲前飲酒 成年後將更依賴酒精

抽菸、喝酒、吃檳榔是導致口腔癌的致命關鍵。（本報資料照片）

根據世界衛生組織（WHO）指出，酒精是全球第五大疾病負擔的風險因素，占西太平洋地區所有死亡人數5.9%，每分鐘就有1人因酒精相關傷害而死亡。台灣青少年過去30天內飲酒率，與澳洲 、越南 、韓國、日本約介於15至30%飲酒率相近。

年輕人喝酒頻率增加，以台灣為例，台灣國健署公布2021年「青少年健康行為調查之飲酒行為」結果，顯示台灣國中生、高中職生過去30天內飲酒率，分別為14.1%及30.6%；國中生曾喝醉率達7.8%，較2018年9.4%低，高中職生喝醉率則是19.4%，較2019年18.3%上升。

取得酒的方式，國中生超過六成是爸媽、兄弟姊妹或其他家人提供，其次是從商店或攤位購買；高中職生有四成是從商店或攤位購買，其次是爸媽等家人、同學或朋友給的。

研究指出，若14歲前開始飲酒，相較20歲以後才飲酒的人，對酒精依賴性差距四倍，且青少年容易「暴飲」酒精，往後更易出現心理健康 、神經認知等問題，包括酒精中毒、暴力行為、發生事故等，可能持續到成年。

國健署長吳昭軍表示，青少年仍在發育階段，飲酒的年齡愈小，愈會增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險，呼籲青少年應避免或停止飲酒，選擇以茶水代酒，不出入可能出現飲酒的聚會場合，或改以其他娛樂或運動等方式，達到自我管理避免飲酒。

吳昭軍籲請教師、家長及親友們應主動提醒孩子，飲酒對身體和行為的影響及如何避免喝酒，防止受到同儕影響而接觸酒精飲料，各位師長們也務必做好榜樣，不讓孩子接觸到酒品，也不要在孩子面前喝酒。