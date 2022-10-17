我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

內視鏡超音波 揪黏膜下病灶

胡蓬生
透過內視鏡超音波可診斷上下消化道、胰臟、肝臟和膽囊的病症。（圖：大千綜合醫院提供）
透過內視鏡超音波可診斷上下消化道、胰臟、肝臟和膽囊的病症。（圖：大千綜合醫院提供）

苗栗縣56歲陳姓女子近來出現胸悶、胸痛症狀到醫院就醫，醫師以胃內視鏡檢查發現她的食道上段有一個黏膜腫塊，懷疑是黏膜下腫瘤，為確認腫塊狀況另外安排內視鏡超音波檢查，幸好檢查結果是良性肌肉瘤，只需定期追蹤即可，讓她鬆了一口氣。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，內視鏡超音波是結合內視鏡與超音波的檢查工具，一般超音波檢查經過皮膚在體內進行掃描，可從各種角度觀察身體內部器官，但若遇到氣體或骨骼阻擋，就無法進行完整的檢查；內視鏡檢查可透過鏡頭進入體內，能清楚看見器官表面是否有損傷、出血等，但對於黏膜下的病灶問題，就無法給予明確診斷。

他指出，內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，並排除兩者的缺點，可幫助診斷上消化道（食道、胃和十二指腸）、下消化道（結腸和直腸）及胰臟、肝臟和膽囊等器官狀況。檢查過程中可偵測到黏膜下深層的肌肉層，並判斷出腫瘤的類型為良性或惡性，若確診為惡性腫瘤，也可依腫瘤進展程度或侵襲性對癌症進行分期。除檢查功能外，內視鏡超音波還可進行穿刺採樣、切片或細針引流膿水，甚至協助注入藥物來治療腫瘤等病灶。

洪吉來表示，透過內視鏡超音波檢查可以更容易的判斷出器官內的各種異常，較不易檢查的器官如胰臟，也能協助及早發現病灶，給予病人最適合的治療方式。

內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，是醫師的第三隻眼。（圖：大千綜合醫院提...
內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢，是醫師的第三隻眼。（圖：大千綜合醫院提供）

腫瘤 肌肉 癌症

上一則

長痘痘怕留疤？ 參考痘痘藥3使用原則

延伸閱讀

華西教授回家探親 免費幫鄉親看病「走紅很意外」

華西教授回家探親 免費幫鄉親看病「走紅很意外」
南加大發現小分子藥物 可治療致命腦癌

南加大發現小分子藥物 可治療致命腦癌
曾韋霖仁心仁術 和病患成朋友

曾韋霖仁心仁術 和病患成朋友
胰臟癌難發現 AI技術協助判讀 準確率達8成

胰臟癌難發現 AI技術協助判讀 準確率達8成

熱門新聞

女子連續23天忘記拔隱形眼鏡，醫師幫忙取出時鏡片都因久放變色。(取材自Instagram@california_eye_associates)

老是忘記拔…加州女連戴23片隱形眼鏡 取出「全變綠色」

2022-10-12 23:29
郭志東表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」（示意圖）。（本報資料照片）

每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

2022-10-16 04:59
二林基督教教醫院醫護人員要長者跟著做起立、坐下的動作，測試身體靈活度。（記者簡慧珍／攝影）

八旬翁怨每天運動仍骨鬆骨折 醫：問題早已埋下

2022-10-13 05:29
（圖：健康醫療網提供）

「這些習慣」害雙手粗糙 牢記使用護手霜2祕訣

2022-10-12 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

漏尿忍不住？快看「這科」治療改善症狀

2022-10-14 00:45
光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師提醒，秋冬是心血管疾病的好發期。（記者游振昇／攝影）

貨車司機突發心肌梗塞國道強撐百里就醫 心臟科醫師直搖頭

2022-10-12 06:12

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻