糖友降血糖藥 減少乾眼症機率

糖尿病患者使用的新型口服降血糖藥物，可降低乾眼症的發生。（本報資料照片）

糖尿病 患者不斷增加，長期血糖 控制不佳，除了可能引發腎臟病、心肌梗塞等血管病變，約有1/5的患者也會出現乾眼症等眼睛不適症狀，成大醫院眼科部醫師洪嘉鴻與基隆長庚醫院藥劑科師邵時傑合作，發現糖尿病患者常用的降血糖藥物SGLT2i（鈉-葡萄糖共同輸送器-2型抑制劑）不僅可以控制血糖，還可能會降低糖尿病患發生乾眼症的機率。相關研究成果刊登在「美國醫學 會雜誌•網絡公開期刊」（JAMA Net-work Open）上。

成大醫學院臨藥科技所副教授賴嘉鎮表示，兩年前當時就讀成大醫學院醫學系的蘇鈺宸醫師 （現任成大醫院眼科住院醫師），對於糖尿病藥物與眼睛健康間的關聯產生興趣，於是與洪嘉鴻、邵時傑等組成跨領域、跨院所的合作團隊，陸續針對第二型糖尿病人使用不同降血糖藥物，對不同眼睛疾病的影響進行分析。

邵時傑表示，SGLT2i（鈉-葡萄糖共同輸送器-2型抑制劑）已被許多臨床試驗證實，除了有控制血糖的效果之外，同時還能保護「腎臟」和「心臟」，是臨床常用的二線糖尿病藥物，但是此藥物對於眼睛的影響尚未被注意。透過長庚醫學研究資料庫的大數據分析，發現服用SGLT2i的病人與另一種常見的降血糖藥物GLP-1受體制效劑 （GLP-1 RA） 使用者相比，有比較低的乾眼症發生發生率。

進一步研究後發現，在「血糖控制」與「腎功能變化」上，SGLT2i 與GLP-1 RA間並無差異，代表SGLT2i 可能會透過其他機轉，來降低乾眼症發生風險。 未來團隊希望能透過前瞻性的臨床試驗，與動物實驗、細胞研究，進一步確定藥物的機轉。