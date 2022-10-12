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癢到受不了 異位性皮膚炎愈早開始治療愈好

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

異位性皮膚炎難纏之處常常在於癢感難耐，因而很容易陷入癢了就抓、抓了就更癢的惡性循環。尤其是中重度患者，皮膚病灶面積範圍廣，傳統免疫抑制劑發揮效果的時間又可能需要幾周甚至幾個月；加上有些病患會擔心副作用而不願意長期服用，導致病情反反覆覆很容易影響生活品質。現今隨著醫藥科研的進步，對異位性皮膚炎的致病機轉有更深入瞭解，這幾年已經多了不少創新的療法。

皮膚專科醫師邱品齊曾遇過不少中重度異位性皮膚炎患者，這些病患求診時皮膚狀況都很嚴重，有些已經接受過漫長且不同的治療方式，但總是斷斷續續，相當困擾。有的甚至曾使用長期的類固醇藥物處理，造成全身副作用或類固醇上癮或戒斷狀況。中重度異位性皮膚炎患者的嚴重度高、影響皮膚範圍也大，經常癢到睡不著。不但生活品質會變差也會影響求學職場甚至人際關係，是很大的苦惱。

異位性皮膚炎是臨床表現相當多樣的皮膚疾病，邱品齊說，在制定治療目標前，通常要與患者討論治療計畫，並依照患者年齡、皮膚症狀嚴重度、病患本身有無其他合併症、用藥偏好以及回診頻率與預算高低…等等，彼此取得共識，再依據需求選擇適合的藥物。

對抗異位性皮膚炎是的確是需要長期抗戰，邱品齊醫師呼籲，最好的方式就是從嬰幼兒期一發病，就要及早治療處理以阻斷發炎過程。愈早處理方法愈簡單也愈有效，不但可以省時省力還可以省錢，更可以減少日後變成中重度的狀況。另外，他也提醒病友在治療上很重要的概念：要掌握疾病嚴重度、了解治療方式、與醫師討論用藥策略、治療後要審視追蹤治療效果並且持續定期追蹤，才能達到最符合期待且最有效的治療成果。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55371

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