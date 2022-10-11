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50多歲男邊吃飯邊流淚 竟患「鱷魚眼淚症候群」

記者許政榆／台北即時報導
書田診所神經內科主任醫師黃啟訓提醒，讓人邊吃飯邊流淚的「博格拉氏症候群」雖罕見，但只要就醫檢查，配合醫師治療，可避免延誤病情。（圖／書田診所提供）
書田診所神經內科主任醫師黃啟訓提醒，讓人邊吃飯邊流淚的「博格拉氏症候群」雖罕見，但只要就醫檢查，配合醫師治療，可避免延誤病情。（圖／書田診所提供）

57歲的王先生近期常在用餐時流淚，太太擔心他是否心情不佳，而某一天和朋友聚餐慶生，發現他高興地大快朵頤、右側眼角卻淌著淚水，令大家覺得怪異，但眼科檢查無異狀，經神經內科檢查，才發現王先生先前顏面神經麻痺，接續出現「鱷魚眼淚症候群」，讓人邊吃飯邊掉淚。

台灣書田診所神經內科主任醫師黃啟訓表示，王先生不久前曾有過持續數周的一側顏面神經麻痺病史，安排神經傳導檢查，發現右側顏面神經電位確實有明顯異常下降，研判是「博格拉氏症候群」（Bogorad syndrome）的罕見顏面神經麻痺後遺症所致。

黃啟訓指出，「博格拉氏症候群」是一種咀嚼食物時，會伴隨不自主流淚的罕見疾病，俗稱「鱷魚眼淚症候群」，起因於病毒性顏面神經麻痺恢復過程中顏面神經再生異常，控制唾液腺的神經、與淚腺神經錯誤連結所致。病毒感染引起的顏面神經麻痺，有1到3%會產生此種後遺症。

「博格拉氏症候群」是於1926年由俄國神經科醫師Bogorad所提出，當時他發表一篇名為「鱷魚眼淚症候群」醫學文章中，對於傳說中鱷魚行為的怪異症狀，進行詳細描述，因此此罕見症狀有此一稱。最常見表現，為進食中單側反射性流淚，也有少數患者會產生反射性雙側流淚。

黃啟訓表示，目前最長使用治療方式，是將肉毒桿菌素注射到淚腺中，阻斷異常的副交感神經纖維，以減少淚腺分泌，每次治療效果可持續約6個月；也可用口服腎上腺素阻斷劑，減少淚腺分泌，或手術切除部分淚腺。「博格拉氏症候群」雖罕見，但只要就醫檢查，配合醫師治療，可避免延誤病情。

手術 醫學 俄國

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