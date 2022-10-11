男子跛行就醫查出「腳中風」 術後還他健康還改善勃起障礙

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐為患者置放支架打通阻塞的髂動脈血管。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

1名60多歲男子因屁股痠麻疼痛、兩腳無力跛行就醫，醫師觸摸他的雙側股動脈，發現脈動微弱，連體表溫度都「冰冰涼涼」，旋即安排斷層掃瞄檢查，查出是「髂主動脈阻塞症候群」作祟，經以導管打通置放支架後，除了解決惱人腳痛問題，還一併改善勃起困難，讓患者開懷不已，頻頻感謝醫師。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，影像檢查顯示，患者的腹主動脈、髂骨動脈以及上腸繫膜動脈等，都有阻塞情形，確認為髂主動脈血管阻塞症候群，主要特徵是跛行、雙下肢脈搏下降、勃起困難，因此也俗稱「腳中風 」。

他說，患者到院時幾乎是「拖著跛行走進診間，期間更不斷表達雙腳疼痛造成生活品質極差，「走幾步就得休息一下」，於是透過觸診檢查雙側股動脈，發現脈搏十分微弱，足背及脛後動脈也察覺不出脈動，當下便高度懷疑可能是血管阻塞。經透過電腦斷層檢查，果然找出從肚臍上8公分處以下主動脈及雙側總腸骨動脈完全阻塞，且雙側外腸骨動脈狹窄。

與患者討論後，劉殷佐替他安排導管手術 置放支架，從患者的鼠蹊部及手臂動脈置放導管，接著在血管腔打通腹主動脈阻塞部位，最後再將5支支架置放在右髂動脈，一舉改善阻塞問題。患者術後5小時即可下床走動，並表示一點都不痛了，術後第5天即康復返家。回診時，患者還透露原本勃起障礙的問題也一併大幅改善，頻頻感謝醫師。

劉殷佐說，髂主動脈血管阻塞疾病的高風險族群為長期抽菸的中高齡民眾，若本身有三高 、中風及心肌梗塞病史，一定要提防此病，若未能及時診斷治療，可能會影響腎臟等重要器官，造成永久性傷害，也會導致皮膚壞死、壞疽、潰瘍或傷口無法癒合等後遺症。