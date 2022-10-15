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乳癌術前輔助治療 有助保全乳、避免「乾妹妹」

許政榆
許多乳癌患者憂心治療後會出現陰道乾澀，影響性生活，專家建議術前輔助治療已成新趨勢；圖為示意圖。（Getty Images）
許多乳癌患者憂心治療後會出現陰道乾澀，影響性生活，專家建議術前輔助治療已成新趨勢；圖為示意圖。（Getty Images）

早期乳癌存活率相對高，醫師鼓勵女性早篩檢早治療，且可透過早期術前輔助治療，不一定要全乳切除，保有生活品質。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，顛覆過往「手術優先」觀念，現在透過早期術前輔助治療幫助，腫瘤較大、具高風險淋巴轉移的病患，若先輔助治療，有機會縮小腫瘤、降低乳癌期別、增加手術安全距離，減少大範圍切除或免除淋巴廓清術，能提升乳房保留及生活品質。

乳癌經過適當治療，5年存活率第0期是97.7%，第1期是95.7%，整體存活率高達90%。術前輔助治療是將化療、放療、賀爾蒙治療、標靶治療及免疫治療，拉到手術前先進行。陳守棟表示，乳癌基因型態分5種類型中，適合使用術前輔助治療的包括HER2陽性及三陰性乳癌。

其中雙標靶術前輔助治療，根據長達八年的大型臨床試驗結果，高復發人群中可降低23%復發或死亡風險；早期乳癌發生淋巴結轉移的高風險病患，可降低28%復發率或死亡風險。

台灣年輕病友協會理事長、乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」創辦人潘怡伶表示，乳癌治療存活率增加，但往後人生還是可能復發、轉移，因此年輕乳癌病友更重視是未來生活品質。

許多罹患乳癌的患者曾憂心孩子還小，擔心轉移復發，想要切除全部乳房；但又怕乳房重建的術後風險、疼痛感、性生活影響、家人關係等。

潘怡伶表示，乳癌治療後會面臨淋巴水腫、疼痛，甚至藥物抑制賀爾蒙，會出現陰道乾澀等更年期症狀，影響性生活等，「治療疾病不是要全部放棄生活，否則人生會沒有動力」，找到專業婦產科醫師，配合看診，可協助患者恢復正常生活。

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