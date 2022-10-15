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癌症治療恐誘發「心臟毒性」 治療前建議完成評估

記者陳雨鑫
癌症治療恐誘發「心臟毒性」，醫師提醒治療前應先完成心臟評估；圖為示意圖。（Getty Images）
癌症治療恐誘發「心臟毒性」，醫師提醒治療前應先完成心臟評估；圖為示意圖。（Getty Images）

癌症治療於過去30年間大幅進步，也大幅提升癌症存活率，但許多癌症治療會造成「心臟毒性」，也就是導致心血管循環系統出現問題。

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，癌症患者常常在癌症被穩定控制後，得面對化療誘導的心臟毒性，出現心臟損傷的問題，導致降低生活品質，且會因為心臟相關的疾病增加死亡風險，建議癌症治療期間也得監測心臟狀況，適時介入給予心臟保護藥物。

郭志東表示，化療藥物是最常見可能對導致心臟毒性的藥物，不過不是每一種藥物都可能導致心臟毒性，常見的治療藥物如小紅莓、胸部放射治療、部分標靶治療、單株抗體、預防癌症復發藥物等；這類藥物會導致心臟泵血效率降低，導致血流變化甚至增加血栓的風險，從而導致心臟病發作。

郭志東表示，心臟併發症當中最常見的是鬱血性心臟衰竭，最嚴重的心臟毒性則是「心肌炎」和「冠狀動脈疾病」、「急性心肌梗塞」。癌症治療可能引起的其他心臟問題，如低血壓、高血壓、心律不整、瓣膜疾病等。

郭志東表示，癌症治療期間和治療後，定期測量形變超音波分析可以檢測到心臟大小、心室收縮功能的微小變化，而這些微小的變化可能是心臟毒性的早期跡象，若醫師監測發現，醫師可適時給予心臟保護藥物，甚至更改化療或標靶藥物等。

如果癌友在癌症治療前，已有心臟病史或具有心臟病風險因子，也會讓癌症治療誘發心臟毒性的機率增加。而具有心臟病的危險因子包含抽菸、肥胖、高脂肪飲食習慣、缺少運動、家族史等。部分化療藥物也會影響心臟肌肉和血管，所以服用這些藥物的患者會有更高的心臟毒性風險，特別患者具潛在心臟疾病危險因子時。接受胸部放射治療時，患者也可能有心臟受損風險，因為心臟與輻射的距離很近。

郭志東表示，具有心臟疾病風險的癌友，在接受治療前，應接受完整身體和心臟評估。像是個人病史、家族病史、全面的心血管體檢、心臟功能檢查，包括心臟超音波和心臟形變分析。心臟形變分析是一種新的心肌功能測量方法，由心臟超音波和專門的電腦軟體計算技術綜合分析。它能更準確地評估由於潛在的心臟毒性治療對心臟功能的變化。

癌症 心臟病 高血壓

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