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長者下背痛 當心腹部主動脈瘤壓迫

記者楊正海
腹主動脈瘤的病患還需確實控制血壓與三高，才能達到治療效果。（本報資料照片）
腹主動脈瘤的病患還需確實控制血壓與三高，才能達到治療效果。（本報資料照片）

下背痛是一般年長者相當常見症狀，雖然九成以上與骨頭肌肉相關，但一名61歲，有抽菸、有高血酯多年病史的民眾，長期無法改善下背痛與腳麻，竟是「腹部主動脈瘤」壓迫與引起下肢血管血栓造成。台北市聯醫心臟血管外科主任歐陽志佩表示，確實控制血壓與三高能達到治療效果。

歐陽志佩指出，下背痛大部分與骨頭肌肉相關，但仍有少部分如癌症、感染、腸胃泌尿道、血管等原因造成。單純藉由脊椎影像檢查發現腹主動脈瘤則較少見 ，加上腹主動脈瘤病患約八成並無任何症狀，因此早期並不容易被發現，除非腫大到 壓迫周圍組織產生腹痛、腰痠背痛等症狀後，特別是如果伴隨其他疾病，就可能忽略了主動脈瘤引起的可能。

腹主動脈瘤並非癌症，而是動脈壁因老化、失去彈性而逐漸膨大成瘤狀的血管。主要產生的危險因子包括年紀超過60歲的男性、抽菸、三高，也就是高血壓、高血酯、高血糖等與心血管疾病危險因子相同。

腹主動脈瘤的病患中，如果產生症狀，約有八成是腹痛，有民眾出現下背痛，僅約不到一成，加上合併脊椎狹窄，就更增添診斷困難度。若動脈瘤長大到一定的大小（6公分）或長大速度過快（半年超過0.5公分），破裂與死亡的可能性就大增，建議以手術介入治療以防止破裂出血。

歐陽志佩說，目前主動脈支架手術儀器與技術進步，已逐漸取代傳統開腹手術。但不管任何手術方式，術後仍須長期追蹤，並確實控制血壓與三高，才能達到治療效果。

手術 高血壓 三高

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