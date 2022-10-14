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嗜睡又打鼾 當心罹患阻塞型睡眠呼吸中止

謝敦理／台大醫院耳鼻喉部主治醫師
打鼾除了影響他人睡眠外，還可能患有阻塞型睡眠呼吸中止症候群。（本報資料照片）
打鼾除了影響他人睡眠外，還可能患有阻塞型睡眠呼吸中止症候群。（本報資料照片）

根據研究統計，隨著年紀愈大，體重愈重，愈容易「打鼾」。打鼾除了影響他人睡眠外，自己可能患有阻塞型睡眠呼吸中止症候群，對身體健康是不可輕忽的隱形殺手。

一般人睡眠時，喉部肌肉的張力會下降。如果咽喉結構較狹窄的人，當空氣快速通過時，肌肉便會震動而發出鼾聲。當肌肉張力無法承受喉部周圍組織，或吸氣產生負壓時，呼吸道便會塌陷，使空氣無法通過，造成「阻塞型睡眠呼吸中止」。

並非所有打鼾的人都會有阻塞型睡眠呼吸中止，但通常鼻、咽構造狹窄或肥胖導致呼吸道狹窄的人會有較高的患病機率。如果打鼾合併有白天嗜睡、注意力不集中、睡眠中容易醒覺、有呼吸中斷等症狀，就可能是阻塞型睡眠呼吸中止症候群的高危險群。

由於呼吸暫停會造成血氧濃度下降、睡眠片段引發交感神經興奮，長期下來易增加心血管的負擔，產生高血壓、冠狀動脈疾病、心臟衰竭、中風、代謝症候群等病症，嚴重甚至會猝死，不可不慎。

要診斷睡眠呼吸中止症候群，醫師會提供問卷了解病人睡眠品質及白天精神狀態，安排病人在醫院睡一晚，監測整夜睡眠生理檢查，藉由檢查診斷病人屬於單純打鼾或是睡眠呼吸中止症候群，並區分為中樞型、阻塞型及混合型，及輕、中、重度不同程度。

一般治療阻塞型呼吸中止症候群，可以從戒菸、戒酒、避免安眠藥、肌肉鬆弛劑以及減重開始。大部分病人睡眠時保持側睡的姿勢也可獲得部分改善。目前主要治療方式有三種：

1.止鼾牙套：較適用於輕、中度阻塞型睡眠呼吸中止症候群病人，可防止睡眠時舌頭後墜擋住呼吸道。

2.連續性陽壓呼吸器（CPAP）：適用於中重度以上的阻塞型呼吸中止症候群病人。原理是利用機器將空氣加壓，維持呼吸道暢通，能減少呼吸中止次數，降低後遺症機率。

3.手術：需經醫師評估後，根據病人阻塞部位及嚴重程度決定適合的術式。

肌肉 高血壓 手術

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