長者染新冠 逾半出現吞嚥困難問題

適合吞嚥困難長者食用的營養粥品。（圖：傅裕翔提供）

有研究發現，確診新冠肺炎後，新冠病毒也會直接影響長輩的吞嚥功能。若要改善長者的吞嚥困難，醫師建議，應及早尋求醫療協助，搭配吞嚥功能訓練，並調整長者的餐食口味，只要掌握料理食物五秘訣，可以提高長輩進食意願。

康復後半年 兩成吞嚥困難

根據「美國臨床營養學雜誌」統計資料，因染疫而住院的長者中，51.7%長者出現吞嚥困難，且住院的長者因攝食狀況不佳，住院兩周出院後體重平均下降10公斤，即使輕中症的長者都遇到吞嚥、營養不良、體重減輕等問題。住院康復後半年，仍有23%長者存在吞嚥困難問題，包括進食時間愈來愈久、進食時咳嗽，或食物在口中久嚥未吞等情況，不僅影響營養攝取，也影響長者預後。

台灣老年醫學 專科醫師、翔展診所院長傅裕翔表示，像口腔癌、肺炎、急性腎衰竭等疾病，或久病臥床者也會引起吞嚥困難。

或導致厭食 加速長者失能

若因吞嚥功能退化，加上不良飲食習慣及多重用藥，可能讓長者厭食，導致飲食不均衡、營養不足，進而引發衰弱、肌少症、體重下降，會加速長者失能及臥床。傅裕翔指出，有吞嚥困難長者應及早尋求專科醫師治療，由語言治療師協助吞嚥訓練，也可以透過調整餐食口味，提高長者想吃的意願。

營養師蘇哲永提醒，許多家屬會把長者的食物煮軟爛、糊狀，或攪打成流質，恐破壞食物色香味，降低營養密度，如此作法易導致長輩營養不良，且食物未經過特殊處理，容易殘留口腔或咽喉，增加嗆咳風險。建議家屬備餐時，除增加蛋白質 及長輩所需營養外，也要注重食材風味搭配，才能有效促進食欲。良好的營養搭配復健訓練，可逐步改善吞嚥功能。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，家屬製備銀髮友善料理時，可採取「軟食力五大策略」，包括香一點、軟一點、小一點、濕一點、固體與液體分開飲食，可以將食物煮得軟嫩，又兼顧營養、保留食物色香味形、讓長輩好咬、好吞、安全喝。

「介護美食」 讓長者開心吃

國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）從飲品到食物分成零到七級，包括稀薄、流質、糊狀、軟質、易咀嚼等不同層次。較早步入超高齡社會的日本，廠商依照長輩需求研發「介護食品」，如鮭魚、野菜、雞肉等口味。

有一名80多歲失智 奶奶，有嚴重吞嚥困難，用電刺激、改變姿勢都不願開口吃，直到聞到蒜香蛤蜊粥，終於開口吞食，順利攝取一整天的營養。