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壓力「有味道」 狗狗聞得出來

綜合報導
狗的鼻子可以「聞」到人類的壓力。(Getty Images)
狗的鼻子可以「聞」到人類的壓力。(Getty Images)

狗狗是人類最好的朋友，長期以來，人們普遍認為狗可以透過氣味判別出極端情緒。最新研究指出，科學家證實狗的鼻子知情，可以「聞出」人類的壓力。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，先前研究已顯示，急性壓力會改變人體汗水和呼吸中的化合物。貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）科學家在一項新實驗中，收集36名志願者在計算困難的數學題目之前和之後的壓力指數，研究人員採集他們的呼吸及汗水樣本裝罐後，再讓4隻狗嗅聞氣味。

根據發表在科學期刊「公共科學圖書館期刊」（PLOS One）上的報告指出，參與實驗的狗能成功判別2個樣本的不同，準確率高達90%至96.88%，甚至高於研究人員預期。

這份報告第一作者、動物心理學家威爾森（ClaraWilson）說，「雖然在現實生活中，狗狗很可能會從各種環境的線索中注意到我們的壓力，但我們透過實驗室研究表明，有一種已確認的氣味成份可能會讓狗狗察覺到我們的壓力。」

威爾森說，知道壓力會造成汗水和呼吸產生化學變化後，因此預期這些狗狗可能能夠聞出差異。他說：「然而，當我們第一次展示解數學題目前後的體味樣本，狗狗能夠自信地辨別出來後，我們仍然感到驚訝。」

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