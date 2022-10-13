研究：補充維生素D「不能預防骨折」

科學證實，維生素D不能預防骨折。（歐新社）

不久前，我根據美國預防醫學 工作小組最新的報告，在一篇專欄談到，除非是特別狀況，一般人並沒有補充單一或綜合維生素的必要。因為愈來愈多的研究證實，良好的飲食及生活習慣，即不抽菸、不酗酒、多吃蔬果、多運動、加上充足的睡眠，就是效果最好的養生之道。

補充維生素防疾病 證據不足

相反的，愈來愈多研究發現，不論是單一或綜合維生素並沒有預防癌症、心臟病 、中風等各種疾病的功效，而且，當維生素超過身體的需求時，還可能有害。

沒有想到，又在新英格蘭 醫學期刊看到一篇大型對照組臨床試驗的結果，顯示維生素D及鈣的補充並沒有預防骨折的作用。可是，根據統計，當今在美國60歲以上的人口當中，仍然有超過三分之一的人，還在服用維生素D。

這個臨床試驗始於2011年，當時，大多預防醫學的專家也相信服用維生素D及鈣可以預防骨折。在那時候的專家共識會議，專家們經過文獻的回顧才發現，不論是正或反兩面，其實科學的證據都不足。

因此，當時專家們雖然訂下了建議民眾每日攝取600到800國際單位的維生素D的標準，同時也建議由美國國家衛生院撥出經費，來支持一個較為嚴謹的研究計畫，進行大型雙盲隨機對照組臨床試驗。

最後共召募25871位受試者，包括50歲以上的男性及55歲以上的女性，分配到四個組別，分別為維生素D3加N3脂肪酸，維生素D3加安慰劑，N3脂肪酸加安慰劑，以及兩個都是安慰劑。追蹤年限的中數為5.3年，結果發現維生素的補充並沒有降低骨折的發生率。

此外，另有一個服用維生素D或安慰劑的雙盲臨床試驗，最後，運用高解析度的電腦斷層掃描來檢視療效，比較兩組人的骨質密度及骨骼結構，結果看不出有什麼差別。

抽血檢查維生素D 已不必要

然而因為過去大家都認為服用維生素D及鈣質可以預防骨折，所以就會建議一定年紀以上的人去做抽血檢查，所以在美國每年約有一千萬筆血清25-羥基維生素D（25-Hydroxyvitamin D）的抽血檢查，如果每毫升小於30奈克就被認定「不足（insuficiency）」，如果是每毫升小於20奈克，就是「缺乏（deficiency）」，醫師就會建議受檢人服用維生素D及鈣質來預防骨折。

既然現在這個大型的臨床試驗的結果告訴我們，即使服用高劑量維生素D的一組，與服用安慰劑的一組比較起來，發生骨折的機率沒有什麼差別，表示服用維生素D並不產生預防骨折的效果，就沒有理由去做抽血檢驗，來決定該不該服用維生素D，也沒有理由服用維生素D來維護身體的健康了。