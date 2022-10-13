關節腫、炒菜無法施力 竟是類風濕關節炎作祟

罹患「類風濕性關節炎」，連拿鍋鏟炒菜都無法施力。(Getty Images)

一名今年42歲的阿嬌 （化名）從事飯店房務工作，除了工作忙碌外，回家還要處理許多家務，兩年前手部關節 開始出現腫痛，以為是過度工作導致而不以為意，但後來症狀愈來愈嚴重，甚至影響工作表現，請假在家中休息還得忍受公婆指指點點，只好強忍不適繼續工作，最後因拿鍋鏟炒菜都無法施力只好就醫，到醫院檢查後真相大白，原來是罹患「類風濕性關節炎」。

她初期採用口服藥物治療但無法達到改善目標，在醫師建議下使用生物製劑及定期回診後，病情大幅改善，工作及家庭生活逐漸回復正軌，重拾幸福人生。

台北榮民總醫院過敏 免疫風濕科主任陳明翰表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫系統異常造成的慢性發炎性關節炎，它所造成的傷害是不可逆的，好發於40-60歲的中年女性，女性罹患率是男性的三倍，推估全台約有超過10萬名患者。類風濕性關節炎除了與家族病史有關外，抽菸及牙周病也是罹病高危險因子，需要特別警覺。

陳明翰說，類風濕性關節炎最容易表現在「晨僵」症狀，也就是早晨睡覺醒來手指會開始僵硬，且持續時間超過一小時。另外一個表現就是「關節腫脹」，但並非所有類風濕性關節炎都會以對稱性關節腫脹來表現，初期往往是單側關節開始發炎，再發展到對稱關節處，由於好發於近端指關節（PIP）或掌指關節（MCP），常造成許多日常生活到不便，如擰毛巾、炒菜或騎機車加油等動作困難，嚴重影響患者生活品質。

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