4旬男突心跳停止昏迷 送醫「降低體溫」及時救命

圖片來源 ／健康醫療網

44歲的瞿先生，某日洗完澡準備休息時無預警昏厥，送到醫院，心肺功能停止，在急救、裝置葉克膜並排除腦傷意外後，被送到心導管室，檢查發現，其三條冠狀動脈都有狹窄病灶，醫療團隊直接以心導管放置冠狀動脈支架打通阻塞的血管，考量病人持續意識不清，導管介入術後在他身上裝置「低體溫療法」儀器，送到加護病房觀察施行「目標體溫管理」（Targeted Temperature Management，TTM），兩個禮拜後，瞿先生心肺功能趨於穩定，移除葉克膜，平安出院

確定非腦出血造成昏迷 後續皆送至心導管室

當一名到院前心肺功能停止的病人來到醫院，急診醫護人員進行心肺復甦急救，心臟血管外科會替病人裝置體外心肺循環輔助，穩定生命徵象，只要確定不是腦出血造成的昏迷，就會將病人送到心導管室找尋可能的病因，決定治療方針。

目標體溫管理 降低感染

但許多民眾不知道的是，在治療完病灶後，醫療團隊會針對心跳休止、經急救復甦的病人施行「目標體溫管理」，透過低體溫療法，降低感染情事。

台灣台北慈濟醫院心臟血管科詹仕戎醫師指出，人體在休克時體溫產生變化，體內細胞也休克缺氧壞死而產生發炎物質，進而造成腦部損傷。另外腸道菌叢可能在休克後位移，引起潛在的感染發炎。因此當病患的生命徵象在體外心肺循環輔助穩定後，第二關要當心病患是否有感染的問題。

感染亦會刺激腦部產熱，加重腦部傷害，所以體溫管理的目的就在降溫，不讓人體發燒，避免腦部發炎影響日後神經學功能。

非人人適用目標體溫管理 需醫療團隊評估

詹仕戎醫師解釋，一般而言，會先將病人的體溫降低到攝氏33度，持續24小時再緩慢回溫，而後將體溫調控維持在36度，讓生理狀態回到原本的樣子，最後視病人的情況選擇移除低溫 導管的時間。

但詹仕戎醫師提醒，並非所有病患都適用目標體溫管理，若是末期病人、嚴重外傷、嚴重休克或凝血功能異常者等將不適用，所以仍須由醫療團隊進行專業評估。

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資料來源：健康醫療網

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